Sergio Rubini e Renato De Angelis, ex di Margherita Buy/ I due amori dell’attrice

Sergio Rubini, ex di Margherita Buy, in questi giorni ha vinto il premio Capri Award per “I fratelli De Filippo“, il film che racconta la vita dei fratelli De Filippo dalla nascita del trio fino alla loro separazione. Le riprese sono state fatte in piena pandemia, ma questo non ha fermato l’entusiasmo del regista che aveva in mente di realizzare un prodotto del genere da molti anni, finalmente c’è riuscito e con grande successo. “I fratelli De Filippo” è stato presentato fuori concorso alla sedicesima “Festa del Cinema di Roma” e poi al “Teatro San Carlo di Napoli” e per tre giorni è uscito nelle sale cinematografiche. Rubini oltre a curarne la regia si è occupato anche della sceneggiatura.

Ma chi è Sergio Rubini? É un regista italiano, nato a Grumo Appula, figlio di gente comune: padre capostazione e madre casalinga. Dopo aver ottenuto il diploma nel “Liceo Scientifico Federico II”, si trasferisce a Roma per frequentare “L’Accademia nazionale d’arte drammatica” dove conosce l’attrice Margherita Buy. Nel 1990 vanno a convivere e nel 1993 si sposano per divorziarsi dopo tre anni di matrimonio. Sono rimasti in buoni rapporti e hanno lavorato diverse volte insieme senza rancori. La loro relazione è finita perché troppo giovani, nonostante siano trascorsi molti anni, agli occhi di Sergio, la Buy è rimasta com’era.

Dopo due anni Sergio Rubini lascia gli studi accademici per debuttare in alcune stazioni radiofoniche. Dietro la macchina da presa esordisce nel 1985 con “Figlio mio, infinitamente caro”. Sul suo profilo Instagram il regista ha postato una locandina del 7 febbraio 1976, quel giorno al “Teatro Popolare” di Grumo Appula andava in scena “Natale a casa Cupiello” e nel cast c’era anche Sergio Rubini. Come racconta nella didascalia aveva 16 anni e il suo pallino fisso era la musica. Poi quella sera salì sul palco per interpretare Tommasino e capì che la strada che voleva intraprendere era proprio quella. É sposato da più di vent’anni con Carla Cavalluzzi, sono cresciuti nello stesso paese, lei frequentava la sua casa e era la figlia della più cara amica di sua madre. Lei ha 17 anni meno del regista, condividono molte cose, come le sceneggiature dei suoi film, che scrivono insieme come è successo con “I fratelli De Filippo”.

Renato De Angelis è l’ex compagno di Margherita Buy, l’attrice dopo il divorzio dal regista Sergio Rubini ha conosciuto il celebre chirurgo che le dato la figlia Caterina. É nato nel 1952, ha dieci anni più della celebre ex. A parte di essere stato legato all’attrice italiana dal 2012, Renato De Angelis è un medico molto conosciuto nel suo settore. Si è laureato con lode all’Università La Sapienza di Roma nella facoltà di Medicina & Chirurgia. Negli anni successivi ha continuato a studiare riuscendo a specializzarsi in urologia, chirurgia dell’apparato digerente e chirurgia generale.

Ha alle spalle molti anni di insegnamento come docente, dal 2015 ricopre l’incarico di “Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma”. Il medico ha conosciuto Margherita Buy poco dopo che l’attrice aveva chiuso la sua relazione con Sergio Rubini, nel 2001 è nata Caterina, oggi la ragazza è una bella ventenne che sta percorrendo le orme della mamma. Margherita e Renato si sono lasciati nel 2011 pur mantenendo buoni i loro rapporti.

La storia d’amore tra Renato e Margherita è durato 16 anni, poi la separazione senza forti traumi, soprattutto per non far gravare sulla figlia Caterina la fine della loro relazione. La ragazza ha intrapreso la carriera di attrice. Inizialmente aveva pensato di indossare il camice bianco come il padre, poi si è dovuta ricredere e oggi è disposta a mettere una divisa ospedaliera solo sul set. Per seguire il suo sogno di attrice si è trasferita a Londra dove studia presso la “Film Studies” all’Università di Exeter.

