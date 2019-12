Sergio Vessicchio, lite shock con Barbara D’Urso/ Video, insulti: “Ti faccio nera!”

Scoppia il caos in studio a Live non è la D’Urso quando Barbara D’Urso chiama a dire la sua Sergio Vessicchio, il giornalista radiato dall’albo per le frasi sessiste dette ad un arbitro donna. Il caos si scatena sin dall’inizio del collegamento, quando l’uomo si lamenta di aver dovuto subire le chiacchiere di Giampiero Mughini e Alba Parietti. “A me sti due fanno schifo! Ma a ste due marchette della televisione cosa bisogna far pagare? Mughini è una vergogna, Alba Parietti non si sa neppure cosa fa nella vita? Mughini è un pagliaccio unico, un pappagallo a pagamento. Parietti sei squalificante!” I due attaccati replicano con foga ma è poi Barbara D’Urso ad intervenire, chiedendo a Vessicchio di moderare i termini e i toni. Avvertimento che serve a ben poco, perché l’uomo finisce per attaccare anche la conduttrice.

Sergio Vessicchio e Barbara D’Urso, lite: “Fai una televisione becera!”

Sergio Vessicchio attacca pesantemente la D’Urso, partendo proprio dalla sua uscita dall’albo dei giornalisti: “Sei radiata dall’ordine dei giornalisti! Io continuo a fare il giornalista perché c’è la sentenza a tuo favore. Vale per me e vale per te.” La conduttrice si trova costretta a chiarire: “Io avevo il tesserino da giornalista che è stato riconsegnato anni fa perché facevo pubblicità in una tv e mi sembrava corretto riconsegnare il tesserino.” Ma l’argomento si sposta, i toni si alzano e arrivano anche gli insulti: “Tu fai una televisione becera, è questa la verità. – accusa Vessicchio – Non vuoi che vengo perché io ti dico la verità in faccia, io ti metto ko! Ti faccio nera!” Il pubblico e i presenti sono senza parole, la D’Urso, allo stremo della sopportazione chiude il collegamento: “Sai che c’è? Io chiudo! Salutami a soreta!” Ovazione per lei in studio! (Clicca qui per il video)

