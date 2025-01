Nella mattinata dell’Epifania – ovviamente oggi, lunedì 6 gennaio 2025 – in quel di Seriate (alle porte di Bergamo) si è verificata l’ennesima aggressione ai danni di una donna: per ragioni ancora da chiarire – infatti – una 39enne che parrebbe essere di origini straniere è stata violentemente accoltellata dal marito nel parcheggio del supermercato Lidl sito in via Lombardia ed attualmente si trova ricoverata in condizioni gravi all’ospedale bergamasco Papa Giovanni; mentre sull’accaduto in quel di Seriate starebbero già indagando gli inquirenti che grazie all’aiuto provvidenziale di alcuni clienti del punto vendita – ma non ci sono ancora conferme in tal senso – sembrano essere riusciti a bloccare l’uomo conducendolo in caserma per l’interrogatorio.

Insomma, è stata una mattinata di violenza inaudita quella di Seriate, tanto che la donna pare aver fatto l’accesso in ospedale in codice rosso, ma fortunatamente ancora cosciente: stando alle ricostruzioni fatte fino a questo momento, pare che marito e moglie avessero da poco fatto la spesa al Lidl quando – appunto, per ragioni ancora da chiarire – tra i due è scoppiata una violenta lite culminata con una rapida serie di coltellate; il tutto sotto gli occhi di numerosi clienti che hanno provato anche ad intervenire prima per calmare l’uomo, poi per bloccarlo dal tentativo di fuga.

La cassiera del Lidl di Seriate: “La donna è riuscita solo a dire che è stato suo marito”

La donna accoltellata a Seriate – nel frattempo – è stata condotta dai clienti all’interno del supermercato dal quale è stato lanciato l’allarme che ha permesso di assicurarla alle cure dei paramedici dopo i primissimi soccorsi prestati direttamente dai dipendenti del Lidl; mentre pare che nella colluttazione che si è generata per cercare di fermare il marito – passata anche per il lancio di alcuni sassi presente nell’aiuola decorativa del parcheggio – un’altra persona è rimasta lievemente ferita ad un orecchio.

Parlando con il Corriere, una cassiera del Lidl di Seriate ha raccontato che a dare per prima l’allarme sarebbe stata “una cliente terrorizzata” che è entrata di corsa dentro al punto vendita “dicendo di chiamare la polizia”, mentre nonostante i tentativi di bloccare l’uomo “non si fermava” neppure a fronte della chiamata alle forze dell’ordine: dal conto suo – spiega ancora la cassiera – la vittima dell’accoltellamento una volta portata dentro al punto vendita “urlava [ed] è riuscita a dire che è stato suo marito“, mentre pare che abbia “perso un sacco di sangue”.