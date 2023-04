SERIE A/ Nicolò Rovella pronto al rientro: “Futuro? Felice di stare a Monza…”

MONZA, NICOLÒ ROVELLA PRONTO AL RIENTRO IN CAMPO

Nicolò Rovella ha disputato la sua ultima partita il 18 febbraio, Monza-Milan valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Poi un brutto infortunio in allenamento, una distorsione della caviglia con microfrattura della tibia che lo ha costretto ad un mese abbondante ai box. Ora Nicolò Rovella vede la luce in fondo al tunnel, ha ripreso a correre e a breve rientrerà in gruppo.

Al Monza manca solo la matematica per festeggiare la salvezza al termine di una stagione sopra le righe: “Prima di tutto manteniamo la categoria poi vedremo quello che verrà – le parole del centrocampista a margine della presentazione del 18° Torneo Amici dei Bambini – Il Monza è una grande famiglia e la squadra è un gruppo fantastico. I tanti italiani che fanno parte della rosa sono una bella eccezione, un grande merito del club. Mister Palladino mi ha migliorato tanto a livello tattico, è sempre pronto a dare consigli utili”.

NICOLÒ ROVELLA E IL FUTURO: ORA NON CI PENSO…

La Juventus è proprietaria del cartellino ma Nicolò Rovella sembra essere molto soddisfatto della scelta fatta in estate: “Non penso al futuro al momento. Sono felice della mia scelta perché Monza mi sta facendo crescere. Per questo mi sento di ringraziare la società, ho giocato tante partite e mi sento più pronto. Vero che la Juventus detiene il mio cartellino ma ora non ci penso, sono concentrato solo sulla salvezza del Monza e sul fatto di chiudere al meglio questa stagione”. Non resta, quindi, che aspettare e rivedere in campo il centrocampista che, probabilmente, potrebbe tornare a disposizione di mister Raffaele Palladino per la partita dell’8 aprile sul terreno di gioco dell’Udinese.

