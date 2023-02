Diretta/ Monza Milan streaming video tv: il derby di Berlusconi! (Serie A)

DIRETTA MONZA MILAN: I ROSSONERI PER CONFERMARSI

La diretta Monza Milan, in programma sabato 18 febbraio alle ore 18:00, potrebbe raccontare di un match equilibrato nonostante tutto. È il derby del cuore per Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. Se è vero che i rossoneri sono quinti mentre i bianconrossi decimi con dodici punti di differenza, il recente periodo racconta tutt’altro. Il Monza infatti è la seconda squadra per rendimento nelle ultime cinque sfide, dietro solo al Napoli, con 11 punti senza mai perdere. Il Milan invece è riuscito a risorgere dalle ceneri solo nell’ultima contro il Torino dopo sette partite senza vincere tra tutte le competizioni.

Al Brianteo il Monza arriva da due vittorie e tre pareggi, mantenendo un’imbattibilità casalinga che fa ben sperare per un’ultima parte di stagione tranquilla e rilassata. Sono invece nove i punti in negativo di differenza tra quelli conquistati dal Milan in casa (25) e quelli in trasferta (16). Un trend da migliorare per gli uomini di Pioli se vuole raggiungere la zona Champions in maniera definitiva.

MONZA MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Monza Milan sarà possibile vederla attraverso Dazn, piattaforma che detiene i diritti delle gare di Serie A e che renderà disponibile il servizio attraverso l’abbonamento mensile oppure annuale.

Sarà possibile per di più attraverso streaming video assistere alla visione dell’incontro Monza Milan scaricando l’applicazione sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv.

MONZA MILAN PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monza Milan vedono gli uomini di Palladino schierarsi col 3-4-2-1. L’ex Inter Di Gregorio in porta, difesa a tre con Izzo, Marì e Caldirola. A centrocampo gli esterni saranno Donati e Carlos Auguro col duo Pessina-Rovella nella zona nevralgica del campo. Sulla trequarti spazio a Caprari e Ciurria con l’ex Petagna unica punta.

I rossoneri probabilmente si schiereranno col 3-4-2-1: in porta Tatarusanu, Kalulu con Gabbia e Thiaw compongono il pacchetto difensivo. Saelemaekers e Theo gli esterni, Tonali con Pobega i centrocampisti. Brahim Diaz e Leao supporteranno sulla trequarti Origi, favorito su Giroud.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Monza Milan sembrano pendere dalla parte dei rossoneri. La vittoria di Pioli su Palladino è data a 2.10 contro i 3.70 del Monza, mentre il pari rimane sui 3.35.

La partita sembra però orientata verso un match aperta come testimonia il segno Gol a 1.75 rispetto all’1.97 del No Gol. L’Over 2.5, interessante come dinamica, risulta a 1.95.

