Serie A, oggi assemblea d’urgenza/ Emergenza Covid: tornano partite a porte chiuse?

Serie A valuta l'adozione di misure per frenare l'emergenza Covid: nel pomeriggio di oggi, sabato 8 gennaio 2022, si terrà un'assemblea d'urgenza della Lega per affrontare la spinosa tematica e valutare tutti gli scenari possibili al fine di prevenire i contagi negli stadi. L'incontro avrà inizio alle 15.30 e partirà proprio dalle considerazioni effettuate nella giornata di ieri dal presidente del Consiglio Mario Draghi nell'ambito di una telefonata intercorsa con il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a cui ha sottolineato come fosse opportuno considerare l'introduzione di restrizioni per fronteggiare la crisi sanitaria.

In particolare, il premier ha suggerito lo stop del campionato o, in alternativa, la disputa delle partite a porte chiuse, ipotesi quest’ultima che sembra prendere sempre più quota con il passare delle ore, visto che la possibilità di fermare il torneo pare non essere neppure presa in considerazione dai vertici federali del pallone nostrano e neppure dai club. Nelle prossime ore, dunque, capiremo quali scenari si staglieranno all’orizzonte per il gioco più amato del Belpaese.