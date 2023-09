Serie B 2023-2024, quarta giornata: dove vederla in tv e diretta streaming/ Da Sky e Dazn a Now

Serie B 2023-24: Sky, DAZN o Now? Ecco dove vedere la quarta giornata del campionato cadetto

Dove vedere la quarta giornata del campionato di Serie B 2023-2024 in tv e streaming? Questa sera, sabato 2 settembre, alle ore 18.30 torna sotto i riflettori il torneo cadetto, con tante partite in programma. Sono ben quattro con Palermo Feralpi Salò, Modena Pisa, Sudtirol Ascoli e Parma Reggiana. Domani, domenica 3 settembre, si proseguirà con Brescia Cosenza, Ternana Bari, Cremonese Sampdoria, Spezia Como, Lecco Catanzaro, Cittadella Venezia. Di seguito, riepiloghiamo tutti i dettagli su come seguire la quarta giornata di Serie B 2023-2024, disponibile in tv e diretta streaming su Sky, NOW e DAZN.

Per quanto concerne Sky e NOW, verranno trasmesse le 380 partite stagionali della regular season e anche i play-off e i play-out. Gli approfondimenti pre e post-gara saranno affidati a Marina Presello e Marco Demicheli. Oltre alla possibilità di vedere le singole partite, non mancherà la funzionalità che consente di vedere in tempo reale tutte le partite del pomeriggio del sabato grazie a Diretta Gol.

Serie B 2023-24 tutti gli appuntamenti in tv e le “voci” del campionato

Tra i piacevoli ritorni anche l’appuntamento con B Side, la rubrica di approfondimento in onda ogni lunedì su Sky Sport 24 (disponibile anche on demand), condotta dal giornalista Daniele Barone. La copertura del campionato di Serie B coinvolgerà anche Sky Sport 24, il sito skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport. Per quanto riguarda NOW, con il Pass Sport, si può vedere la Serie B a 7,99 euro al mese per 6 mesi (e poi a 14,99 euro al mese).

Come la scorsa stagione, la Serie BKT 2023-2024 sarà disponibile integralmente anche su DAZN sia in diretta streaming che on demand. Le voci delle partite del campionato cadetto saranno Giorgio Basile, Lorenzo Del Papa, Gabriele Giustiniani, Alessandro Iori, Riccardo Mancini, Ricky Buscaglia, Marco Calabresi, Andrea Calogero, Federico Marconi, Dario Mastroianni, Alessandro Rimi, Edoardo Testoni e Federico Zanon.

