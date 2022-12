Sethu, chi è? Con la canzone “Sottoterra” a Sanremo Giovani/ L’amore atipico e le paure di una generazione

Sethu, finalista di Sanremo Giovani con la canzone Sottoterra: ritratto crudo e misterioso di una generazione schiacciata

Sethu punta in alto con il nuovo brano Sottoterra, con cui gareggia alla finale di Sanremo Giovani e con cui ambisce al passaggio tra i big della kermesse. Questa sera, venerdì 16 dicembre, in diretta su Raiuno, il giovane concorrente porta tutta la sua originalità per ottenere l’ambito pass. Misterioso, schietto e irrequieto: Sethu si presenta come un misterioso animale notturno che attraverso le note musicali e le parole racconta la sua generazione. Una generazione incerta, spaventata da un futuro che appare sempre più inquieto e privo di prospettive.

Sethu si rivolge ai ragazzi stanchi, quei coetanei schiacciati dalla noia e che a causa della stessa si ritrovano a combattere contro se stessi. Non è un caso che nella musica di Sethu rabbia, tristezza ed euforia diventino elementi imprescindibili, che ci immergono completamente nel caos e in attimi di pura introspezione. Un mood schizofrenico che incuriosisce non poco e che impone grande attenzione nei confronti di questo artista dalle belle speranze.

Sethu, significato e video della canzone Sottoterra: esiste un antidoto a tutte le cose brutte della vita

Per quanto riguarda il testo e il significato della canzone che Sethu porta in gara a Sanremo Giovani, possiamo intuire che in Sottoterra una persona diventa per l’altra l’antidoto a tutte le cose brutte che la vita ci presenta alla porta. Una vita che presenta conti salatissimi e vuoti incolmabili, ma anche terribili mancanze. Come l’assenza di sentimenti e sogni, l’incapacità di immaginare il futuro.

Ci siamo quasi, ormai. Questa sera si apre il sipario sui dodici finalisti di Sanremo Giovani e Sethu, dal canto suo, non vede l’ora di salire sul palco. L’arista savonese vuole giocarsi al meglio le sue carte e cantare a squarciagola l’amore. Cantare il suo amore, quello atipico, vissuto da prospettive insolite e decisamente interessanti. I fan che lo seguono sui social tifano per lui e sono certi che anche questa sera, Sethu, farà un gran figurone.

