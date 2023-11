SETTEMBRE ELIMINATO DA X FACTOR 2023/ Il rapper perde il ballottaggio con Il Solito Dandy

Andrea Settembre è il terzo e ultimo eliminato della semifinale di X Factor 2023. Il suo sogno si è infranto ad un passo dalla finale. Nelle scorse puntate era riuscito a salvarsi al ballottaggio, ma questa volta lo scontro diretto con Il Solito Dandy è stato fatale. Il parere dei giudici è stato infatti unanime: Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Fedez hanno ritenuto che non fosse lui quello più pronto per volare nell’ultimo atto della trasmissione.

“Io voglio ringraziare Dargen, Fedez e Ambra che ci hanno supportato e sopportato, insieme a tutte le persone che lavorano a questo programma. La mia famiglia e i miei amici che mi hanno permesso di stare qui. Per me era molto importante arrivare fino a questo punto e cantare il mio inedito Lacrime. Se vi va, seguitemi su Instagram”, queste le sue parole prima di abbandonare il palco. Anche la conduttrice Francesca Michielin lo ha abbracciato: “Sei una persona deliziosa e si vede che vivi la musica con un trasporto genuino”.

Andrea Settembre sempre più audace e sicuro di sé: l’ultima esibizione a X Factor 2023 è stata spettacolare

Nel quinto live show di X Factor 2023, Andrea Settembre ha fatto vibrare il palco con un mashup da applausi di “Crazy” di Gnarls Barkley e “Je So’ Pazzo” di Pino Daniele. L’audace combinazione di questi due brani iconici ha evidenziato l’abilità e la versatilità dell’artista, che ha fatto il pieno di applausi e commenti positivi sia dal pubblico in studio che sui social. Il giudice Dargen D’Amico, mentore di Andrea, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di assegnare brani in grado di esaltare le qualità dei suoi allievi.

In questo caso, la scelta di unire due generi diversi, come il soul-psychodelic di Gnarls Barkley e il classico pop napoletano di Pino Daniele, si è rivelata geniale. Sul web l’esibizione di Andrea Settembre ha macinato numeri da capogiro, con giudizi positivi e parole di encomio. In tanti hanno apprezzato la sua capacità di creare una connessione autentica col suo pubblico, di sapersi calare nella parte e tenere il palco come pochi.

X Factor 2023: semifinale dietro l’angolo, Settembre non vuole deludere i fan

Gli elogi si sprecano per Settembre che, come ricordano alcuni internati, ha vissuto anche alcuni momenti di down a X Factor 2023. Di sicuro Andrea non ha mai mollato, ha affrontato le sfide con grinta ed energia, accogliendo le dritte del suo coach, Dargen d’Amico. Adesso che la competizione entra nella fase cruciale, Settembre ha l’opportunità di dimostrare ulteriormente il suo talento e conquistare un posto nella tanto ambita finale.

Tra gli artisti che si contendono l’accesso alla fase successiva di X Factor 2023, Andrea Settembre si presenta come uno dei concorrenti che è cresciuto di più nel corso di queste settimane e che ha tutte le carte in regola per andare avanti. Ci riuscirà?











