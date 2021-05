SEVA BORZAK JR, FIGLIO DI GABRIELLA FERRI/ “Mamma un equinozio, un ometto per lei”

Seva Borzak junior, il figlio della grandissima Gabriella Ferri, è stato ospite presso gli studi del programma di Rai Uno, “Oggi è un altro giorno”. “Mamma la rivedo spesso – esordisce il figlio – la riascolto, anche a casa assieme ai miei figli, sempre presente, fa sempre parte della nostra quotidianità. I primi tre miei figli dei sei l’hanno conosciuta, Nadia aveva una relazione molto speciale con lei, ed è anche quella che le assomiglia di più ed ha seguito un po’ i passi nell’ambito della musica e della canzone”. E ancora: “Mia mamma l’ho scoperta musicalmente nell’adolescenza mentre prima ero molto geloso perchè il lavoro me la portava via. Una volta uscito di casa ho capito la musicista grande qual era, all’avanguardia a quegli anni, qualcosa di straordinario”. Gabriella Ferri cantava per il figlio? “Si, cantava spesso per me, per se stessa, era il suo ossigeno, cantava per tirarsi fuori dalle cose difficili della vita, la musica l’aiutava moltissimo per tirare avanti”.

Sul suo rapporto con la mamma: “Ero figlio unico, non avevo concorrenza, le facevo tutte le confidenze, molto di più che a mio padre. In seconda elementare mi ero innamorato e la prima cosa che ho fatto l’ho detto a mia mamma, le potevo dire tutto, non avevo alcun pudore, ero molto vicino in questo. Lei mi consigliava di fare tutto con amore”. Sul carattere della madre: “Lei era felice? Era un equinozio, come il giorno e la notte, aveva dei momenti di profonda felicità, di allegria, armonia e pace, e poi momenti turbolenti, difficili, di timore, di ansia. Tutti abbiamo alti e bassi, ma lei era molto sensibile e quindi soffriva di più. Da bimbo cercavo di consolarla, di aiutarla, mio papà era spesso e fuori e le facevo capire che c’ero e questo penso che l’aiutava. Per lei ero un ometto e per questo non le facevo troppe confidenze sulle mie fragilità”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SEVA BORZAK JR, FIGLIO DI GABRIELLA FERRI/ “È STATA LA MIA MIGLIORE AMICA”

Seva Borzak Jr. è il figlio di Gabriella Ferri e del secondo marito Seva Borzak, imprenditore americano di origine russa. Guida turistica e pilota aerei, Seva continua a rendere omaggio alla memoria della madre, scomparsa nel 2004. “Era una madre attenta e aperta. Riusciva a instaurare con me un dialogo quasi ‘alla pari’, senza imbarazzi o inutili sovrastrutture. È stata la mia migliore amica”, ha raccontato in un’intervista al sito Tua City Mag. All’inizio, però, non è stato facile essere il figlio di un’artista così famosa: “Confesso di essere stato sempre un po’ geloso di mia madre, delle sue canzoni, della sua musica perché troppo spesso l’allontanavano da me”, ha svelato anni fa ad AdnKronos. Poi verso i 14 anni ha iniziato ad ascoltare con orgoglioso le canzoni della madre: “Capì solo allora la sua grandezza, la sua vasta cultura musicale, il suo ‘peso’ non solo in ambiti italiani ma soprattutto internazionali”.

Seva Borzak Jr: sei figli musicisti, come la nonna Gabriella Ferri

La musica fa ancora parte della vita di Seva Borzak Jr: “I miei sei figli sono tutti musicisti: uno è violinista, un’altra violoncellista, un clarinettista, un’altra figlia suona il flauto traverso, il secondo figlio oltre a suonare il pianoforte è direttore d’orchestra e la più grande canta, suona il piano e la chitarra”, ha raccontato ad AdnKronos. Nel 2015, la figlia Nadya ha partecipato al talent show “The Voice of Italy”, presentando alle Blind Auditions un brano della nonna “Remedios”. “Faceva tutto con e per passione e intuiva chi aveva passione e chi no. Su questa base sceglieva le amicizie”, ha detto Seva Borzak Jr. a Tua City Mag, ricordando la madre Gabriella Ferri. Il prossimo 11 maggio a Roma una piazza, in zona Laurentina vicino al centro commerciale Maximo, sarà intitolata all’artista romana, Gabriella Ferri



