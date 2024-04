Gabriella Ferri, chi è e com’è morta/ Figlio, i mariti Seva Borzak e Giancarlo Riccio e il malore improvviso

Gabriella Ferri, la ‘voce del popolo’ tra carriera e vita privata: i mariti Giancarlo Riccio e Seva Borzak

Gabriella Ferri è stata una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano, soprattutto nel ventennio tra gli anni settanta e novanta. Dalla musica leggera alle canzoni popolari – soprattutto di matrice romana – la sua voce ha incantato non solo sui palcoscenici ma anche in teatro dove ha coltivato in parallelo la passione per la recitazione. Particolarmente densa è stata anche la sua vita privata, sempre scandita dall’amore; Gabriella Ferri si è infatti sposata ben due volte, prima con Giancarlo Riccio e poi con Seva Borzak.

La storia d’amore con l’ex marito Giancarlo Riccio risale agli albori della carriera di Gabriella Ferri; il matrimonio è infatti durato dal 1967 al 1970. Molto più importante e longevo è stato il matrimonio con il marito Seva Borzak con il quale ha condiviso praticamente tutta la sua vita, fino al nefasto giorno della sua morte. I due si sono sposati nel 1972, impreziosendo il rapporto con la nascita del figlio, Seva Borzak jr. “Era ipersensibile e temeva il pubblico, ci vuole un coraggio enorme per affrontarlo” – ha raccontato il figlio della cantante intervistato di recente a Domenica In – “Mia mamma si è veramente sacrificata, ha fatto tutto quello che poteva per fare e dare tutto quello che poteva dare”.

Gabriella Ferri, la tragica morte in seguito ad una caduta dalla finestra: la ‘tesi’ del suicidio smentita dalla famiglia

La morte di Gabriella Ferri arrivò in maniera del tutto improvvisa, un fulmine a ciel sereno che sconvolse la vita dei suoi affetti più cari, così come l’intero mondo artistico italiano. Era il 3 aprile del 2004 quando, a 61 anni, la cantante precipitò dalla finestra della sua abitazione di Corchiano. Tanto il valore della cantante e il dolore per quella tragica scomparsa che l’allora sindaco di Roma, Walter Veltroni, decise di allestire la camera ardente in Campidoglio il 7 aprile.

In un primo momento si fece largo la tesi del suicidio di Gabriela Ferri, principalmente per la dinamica dell’incidente che causò la sua morte. Tempestiva però fu la smentita della famiglia della cantante volta ad escludere in maniera categorica tale possibilità. Gli affetti dell’artista dovettero anche smentire l’esistenza di un presunto biglietto d’addio; la tesi principale è quella di un possibile malore improvviso che avrebbe dunque causato la caduta dalla finestra di Gabriella Ferri.











