Sevda Erginci è Ipek Gencer/ Da attrice a star di Instagram (Come sorelle)

Sevda Erginci è l’attrice che presta il volto a Ipek Gencer nella serie turca “Come sorelle” in onda su Canale 5. La bellissima attrice sin dalla prima puntata ha conquistato l’attenzione del pubblico italiano con la storia di Ipek Gencer, la donna che a pochi giorni dalle nozze scopre non solo di essere stata adottata, ma anche di avere due sorelle: Deren e Cilem. Una scoperta che la spinge immediatamente a contattarle e ad invitarle per celebrare il giorno del suo matrimonio anche con le sorelle, anche se al posto di Cilem arriva l’amica Azra. L’arrivo di Azra e Deren sconvolgeranno gli equilibri della vita di Ipek Gencer che si ritroverà vedova la sera stessa delle sue nozze. Come mai? In attesa di scoprirlo guardando la serie turca, cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più sull’attrice protagonista. Classe 1993, Sevda Erginci è nata il 3 ottobre da una famiglia semplice: madre casalinga e padre dirigente d’azienda. Sevda cresce con la passione per la danza: il suo sogno, infatti, è quello di diventare una ballerina. Per diversi anni, infatti, studia flamenco, ma ad un certo punto ha cominciato ad interessarsi al mondo della recitazione. A soli 15 anni debutta come attrice facendosi da subito notare diventando una celebrità in patria dove è una vera e propria star.

Sevda Erginci: “tutto ciò che è falso mi fa star male”

Basti pensare che il suo profilo Instagram ha un seguito da più di 1 milione e 400 mila fan. In Italia la grande popolarità di Sevda Erginci arriva proprio con la serie “Come sorelle”, mentre in Turchia è famosissima per aver recitato in diverse serie tv come “Yasak Elma” vestendo i panni di Zeynep Yılmaz, “Ver Elini Aşk” con il ruolo di Sultan Ayperi, “Hayat Bazen Tatlıdır” (Bitter Sweet Life) nei panni di Kara Sevda. E ancora: in “Karagül” è Ayşe, mentre in “Veda” ha prestato il volto a Lamia. Una carriera in ascesa per la bellissima attrice che, intervistata da Hurriyet, ha rivelato: “non tollero l’ingiustizia. Tutto ciò che è falso mi fa star male. Qualsiasi situazione in cui non c’è giustizia mi fa arrabbiare”. Non solo, Sevda Erginci ha anche precisato di essere un amante delle cose semplici: “da Bilancia amo ciò che è bello e cerco di smussare gli angoli appuntiti del mio carattere. Se mi piaccio? Sì, credo che la sensualità dipenda dall’atteggiamento più che dall’aspetto”. La bellissima Sevda non è al momento fidanzata.



