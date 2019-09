Sfera Ebbasta/ “Corinaldo? Ho fatto quello che potevo in privato. X Factor…”

Nuova avventura professionale per Sfera Ebbasta che, dopo l’addio di Fedez, è pronto a tuffarsi nel suo nuovo ruolo di giudice di X Factor. L’avventura del rapper partirà ufficialmente giovedì 12 settembre. Negli ultimi mesi, però, il nome di Sfera Ebbasta è stato legato soprattutto alla tragedia di Corinaldo di cui il rapper non ha potuto evitare di parlare alla vigilia della nuova edizione del talent show. “Come ho già detto, è stata una situazione veramente tragica, veramente difficile da gestire. Tutto quello che potevo dire e poter fare l’ho fatto privatamente, non sui social. Quindi tutto quello che è stato visto sui social era a prescindere da questa tragedia. Penso che certe cose vadano vissute privatamente e che vada divisa quella che è la tua vita da artista dalla tua sfera personale”, ha spiegato il trapper al Corriere (cliccate qui per vedere il video).

SFERA EBBASTA A X FACTOR 2019: ALESSANDRO CATTELAN E MARA MAIONCHI PROMUOVONO IL RAPPER

La presenza di Sfera Ebbasta dietro il bancone dei giudici di X Factor 2019 è stata promossa sia dal conduttore Alessandro Cattelan che dalla veterana Mara Maionchi. “Lo scontro tra la percezione che può esserci di Sfera non conoscendolo e l’immediatezza con cui Sfera sorride è contrario al preconcetto nei suoi confronti. X Factor ha il pregio di farti conoscere, è impossibile nasconderti”, ha spiegato Cattelan mentre la Maionchi, intervistata da Repubblica.it, ha detto: “Si è comportato molto bene, molto meglio di quanto pensassi devo dire. Era sempre rappresentato nella maniera sbagliata, ora che l’ho conosciuto personalmente posso dire che è molto meglio di come gli altri lo raccontino”. Sfera Ebbasta, infine, come riporta l’AdnKronos, ha spiegato che non è stato facile scegliere di tornare a lavorare dopo Corinaldo: “Ritornare a lavorare in generale non è stato facile, non tanto per le critiche ma proprio per la situazione che si era creata perché non sei mai abbastanza forte per affrontare la situazione”.

