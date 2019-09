Sfera Ebbasta pronto per X Factor 2019/ “Sarà un giudice giusto, agli hater dico…”

Manca meno di una settimana all’inizio dell’edizione 2019 del talent show X Factor, e c’è grande attesa in particolare per vedere all’opera uno dei nuovi giudici, il discusso trapper Sfera Ebbasta. Idolo in particolare degli adolescenti, più volte il cantante della periferia milanese è stato additato dai critici per le sue canzoni e i suoi messaggi non proprio ortodossi, ma lui se ne è sempre fregato, guardando avanti e macinando milioni di views, stream e vendite, grazie e soprattutto al suo ultimo album da record “Rockstar”, uscito nel 2018. Nelle scorse ore il canale Youtube di X Factor ha pubblicato un video in cui alcuni aspiranti partecipanti al talent, rivolgono domande ai nuovi giudici. Un ragazzo ha ad esempio chiesto a Sfera (vero nome Gionatha Boschetti), cosa ne pensasse degli hater, e lui ha risposto così: “Penso che, come ha detto Floyd Mayweather, visto che l’odio, odiare, è gratis, è una cosa che viene facile fare, se invece fosse a pagamento non esisterebbero gli haters”.

SFERA EBBASTA PRONTO PER X FACTOR 2019

Un altro ragazzo ha invece chiesto al trapper milanese quanto contasse la musica nella sua vita, e la risposta è stata eloquente: “La domanda potrebbe essere quanto conta la vita nella mia musica, è la stessa cosa, vivo di musica”. In un altro video pubblicato sempre sul canale Youtube ufficiale del programma di Sky, Sfera ha invece anticipato che giudice sarà “Un giudice colorato – afferma – un giudice giusto e spero di poter dare una mano ai concorrenti”. Gli altri giudici descrivono Sfera come una persona molto gentile, e lui replica così: “Tutto merito della mamma che mi ha educato e mi educa ancora. Nonostante la mia età, mi continua a dare raccomandazioni ogni mattina e ogni sera”. Infine, alla domanda su quale sia la sua più grande passione oltre la musica, Gionatha risponde: “Mi piace molto la moda e la gioielleria… diciamo che la mia passione più grande è il lusso oltre alla musica”.

