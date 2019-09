Sfera Ebbasta/ Riuscirà a superare i pregiudizi del pubblico? (X Factor 13)

Di critiche ne ha ricevute molte fin dall’annuncio ufficiale: Sfera Ebbasta non ha comunque mollato il colpo e sarà fra i giudici di X Factor 13. Il trapper ironico e al di fuori delle righe raccoglie intanto consensi da parte di tutti i suoi fan, che intendono supportarlo sui social e ai live. In uno degli ultimi post parla della chiusura del suo Summer Tour 2019, concluso con la data europea dello scorso 25 agosto, quando l’artista è volato fino ad Ibiza per salire sul palco di Ushuaia. “Ho capito che tutti gli sforzi che abbiamo fatto per portare in alto la bandiera italiana, anche oltre i confini, sono serviti a qualcosa”, scrive su Instagram. Impossibile però che durante la conferenza stampa il ricordo non ricadesse sulla tragedia di Corinaldo, ancora viva per via delle vittime morte durante il suo live alla Lanterna Azzurra. “Una situazione veramente tragica, difficile da gestire. Tutto quello che avevo la facoltà di poter fare e dire l’ho fatto in privato e non sui social”, sottolinea al Corriere della Sera parlando delle polemiche sollevate dai familiari delle vittime in seguito alla condivisione di alcuni suoi post.

Sfera Ebbasta, X Factor 13: che tipo di giudice sarà?

Che tipo di giudice sarà Sfera Ebbasta? Di certo il suo ingresso nel talent musicale di Sky Uno ha scatenato un mix di curiosità e critiche nel pubblico italiano, pronto ad assistere al suo debutto ad X Factor 13. Ci siamo: l’appuntamento inizierà oggi, giovedì 12 settembre 2019, e Sfera Ebbasta avrà tutti i riflettori puntati addosso. In un certo senso prenderà il posto di Fedez, mostrando un lato della sua personalità forse rimasto inedito fino ad ora. Lo assicura Mara Maionchi, con cui ha stretto un legame speciale ed a cui farà in qualche modo da spalla. Educato e gentile, il trapper potrà contare proprio sul sostegno della discografica, che lo avrà al suo fianco per questa nuova avventura. Il duo ci regalerà quindi dei momenti divertenti, andando a bilanciare il tono serioso che adotteranno gli altri due giudici del programma. A ribadire ancora una volta perchè la scelta è ricaduta su Sfera Ebbasta come nuovo giudice è stato Nicola Maccanico, responsabile del palinsesto Sky. Durante la conferenza stampa ha ribadito che il trapper “è un campione della nuova generazione” e anche perchè fa parte di un genere musicale che completa il percorso di carriera scelto dal resto della giuria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA