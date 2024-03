Sfida a White Buffalo, Rete 4/ Trama e cast, un bufalo bianco per Charles Bronson, in onda oggi 19 marzo 2024

Sfida a White Buffalo, diretto da J. Lee Thompson

Martedì 19 marzo, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,45, il film western del 1977 dal titolo Sfida a White Buffalo. La pellicola è diretta dal regista J. Lee Thompson, diventato famoso nel 1956 con il film Gli uomini condannano, incentrato sul tema della pena di morte. Le musiche hanno invece la firma del noto compositore britannico John Barry, noto per aver composto la colonna sonora di dodici capitoli della saga di James Bond.

Il protagonista del film è interpretato dal grande Charles Bronson, che ha preso parte a numerosi film divenuti dei classici, come I magnifici sette (1960), Quella sporca dozzina (1967) e C’era una volta il West (1968). Al suo fianco l’attore Jack Warden, candidato per ben due volte al premio Oscar per il miglior attore non protagonista, per il lungometraggio Shampoo (1975) e per Il paradiso può attendere (1978). Nel cast del film Sfida a White Buffalo anche Will Sampson, diventato famoso grazie al personaggio di Capo Bromden in Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975).

La trama del film Sfida a White Buffalo: tre uomini contro la forza della natura

Sfida a White Buffalo è ambientato nel 1874 tra le Montagne Nere del Dakota, dove un gigantesco bufalo bianco terrorizza gli abitanti del luogo.

Un giorno l’animale attacca un villaggio Sioux, uccidendo la piccola Raggio di Luce, figlia di Cavallo Pazzo (Will Sampson), capo del villaggio, che promette a se stesso di avvolgere la figlia defunta nel manto del bufalo.

Nel frattempo, un abile e famoso pistolero, Wild Bill Hickok (Charles Bronson), decide di iniziare la caccia dell’animale per riuscire a eliminare gli incubi che non gli permettono di dormire.

Così, in compagnia del vecchio amico Charlie Zane (Jack Warden), si incammina verso le montagne, affrontando man mano diversi individui che hanno dei conti in sospeso con lui.

Durante il viaggio i due amici incontrano l’indiano e insieme proseguono la loro spedizione proteggendosi l’un l’altro dai vari pericoli.

Finalmente trovano il grande bisonte bianco, che nulla può di fronte a questi tre coraggiosi uomini.

Nonostante i suoi propositi, Bill decide di lasciare la carcassa dell’animale all’amico Sioux e insieme ritornano a casa.











