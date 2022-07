Sfida a White Buffalo/ Su Rete 4 il film con Charles Bronson

Sfida a White Buffalo, film di Rete 4 diretto da J. Lee Thompson

Sfida a White Buffalo va in onda su Rete 4 oggi, martedì 26 luglio. Si tratta di un film d’avventura del 1977, titolo originale The White Buffalo, distribuito da Titanus Ricordi Video e prodotto da De Laurentiis. La regia è di J. Lee Thompson, in trentanove anni di carriera ha diretto quarantadue film. Nel 1962 riceve la nomination all’Oscar e al Golden Globe come migliore regista per I cannoni di Navarone. L’attore principale è Charles Bronson, il suo esordio al cinema risale al 1951 in Il comandante Johnny.

Nel 1974 Michael Winner lo sceglie nella parte dell’architetto Paul Kersey nel Il Giustiziere della notte. Il personaggio riscuote talmente tanto successo che ne seguono altri quattro sequel. Nel cast troviamo anche Jack Warden, Kim Novak, Will Sampson e Slim Pickens. Il film è basato su un romanzo scritto da Richard Sale e pubblicato nel 1975. Dino Laurentiis ha acquistato i diritti del film e ha firmato un contratto con Sale per adattare il suo romanzo. Una buona parte delle scene del film sono state girate in un teatro di posa a Los Angeles, mentre le scene esterne in Colorado e New Messico. Il bufalo animatronic è stato costruito da Carlo Rambaldi a grandezza naturale e fatto camminare sui binari. In precedenza ha collaborato nella realizzazione di King Kong.

Sfida a White Buffalo, la trama del film

La storia di Sfida a White Buffalo è ambientata nelle Montagne Nere del Dakota, siamo nel 1874 e un grosso bisonte bianco sparge terrore tra gli indiani del posto e i cacciatori. Un giorno il bisonte attacca un accampamento Sioux e con tutta la sua ferocia uccide la piccola Raggio di Luna, la figlia del capo tribù Crazy Horse che devastato dal dolore promette a se stesso di mettersi sulle tracce della bestia e una volta uccisa avvolgere il corpo della piccola con il suo manto e seppellirla con tutti gli onori.

Nello stesso istante anche il pistolero Wild Bill Hickok decide di dare la caccia al bufalo e liberare la gente dal suo terrore. Hickok in compagnia del suo fido amico Charlie Zane si incammina verso le Montagne Nere, affrontando ogni volta i tanti nemici che intralciano il suo cammino. Un giorno i due amici salvano la vita all’indiano. Quest’ultimo si ritrova a salvare il pistolero dalla ferocia di Kileen. Unendo le forze, tutti e tre si scagliano contro il bisonte che non ha via di scampo e viene ucciso senza alcuna pietà. Ascoltando le parole di Zane, il pistolero cede la carcassa al Sioux per permettergli di portare a termine la sua missione vendicativa nei confronti dell’animale che gli ha ucciso la figlia.

