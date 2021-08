Sfida tra i ghiacci, Rete 4/ Steven Seagal in un film del 1994

Sfida tra i ghiacci va in onda oggi, 24 agosto, all’interno della programmazione serale di Rete 4 con l’orario d’inizio è fissato per le ore 21.25. è una pellicola di produzione statunitense prodotta nel 1994 grazie all’interessamento della Warner Bros. Il film che vede la regia di Steven Seagal si basa su un soggetto scritto da Ed Horowitz, professionista che ha curato anche la bella sceneggiatura del film.

La prima cosa bella, Canale 5/ Diretta streaming video: film pluripremiato in Italia

Ottimo il cast di attori, tradi essi lo stesso Seagal, il bravo attore americano è affiancato in questo lavoro cinematografico da Michael Caine. Il film vista anche l’anno di produzione non è certo una prima televisiva.

Sfida tra i ghiacci, la trama del film

Per Sfida tra i ghiacci leggiamo la trama. La Aegis Oil è un importante società di trivellazione che deve completare entro pochi giorni una raffineria in Alaska. La compagnia ha l’esigenza infatti di rendere operativa la Aegis-1 entro tredici giorni pena la perdita del contratto di trivellazione. Per questo i vertici della compagnia dcide soprattutto per merito di Micheal Jennings, lo spietato amministratore delegato di utilizzare dei prodotti difettosi, le maestranze non hanno fatto il tempo necessari per attendere l’invio di attrezzature più performanti.

Imparare ad amarti, Canale 5/ Diretta streaming video: risate e lacrime

L’utilizzo di attrezzature difettose porta ad un devastante incendio, incendio che era stato predetto dalle maestranze più anziane. Allo scopo di debellare le fiamme viene assoldato Forrest Taft, un esperto del settore, egli prima non crede che la compagnia abbia utilizzato prodotti obsoleti, successivamente dopo una ricognizione nei file aziendali riconosce che i capi squadra avevano ragione. Forrest allora cerca di bloccare l’impianto di raffinazione ma viene fatto oggetto di un attentato ordinato direttamente dai vertici dell’azienda. L’esperto di incendi viene salvato da una tribu di autoctoni e durante la convalescenza ha una visione relativamente allo sfruttamento delle risorse naturali.

Big Wedding, Rai 1/ Diretta streaming video: film con Robert De Niro e Diane Keaton

Egli allora decide di fare di tutto per bloccare il progetto della compagnia, e ingaggia una dura battaglia con alcuni killer che hanno il compito di eliminarlo. Alla fine del film arriva la resa dei conti tra Taft e Jennings,, ad avere la peggio è quest’ultimo che viene ucciso dal suo ex dipendente, la sua morte è altamente spettacolare stante che Taft lo lancia in una vasca di petrolio, il suo scopo è quello che ad uccidere lo spietato industriale sia la stessa ricchezza che aveva ritrovato nel suolo dell’Alaska. Nonostante l’omicidio Taft non viene incriminato, anzi diventa un grande ambientalista e viene invitato più volte a parlare dello sfruttamento ambientale e di quello delle risorse naturali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA