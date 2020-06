Sfilata in intimo Italiani vs Stranieri, Ciao Darwin 7/ Video, piume e trasparenze!

Piume sulle ciabatte e trasparenze, questo è quello che ci attende questa sera per la sfilata di intimo in scena sulla passerella di Ciao Darwin 7 nella puntata che vedrà Italiani e Stranieri competere per la vittoria finale e per segnare la storia dell’evoluzione. Le due arriveranno in passerella mentre la suadente voce di Donna Summer accompagnerà le loro falcate mentre gli uomini presenti nello studio tireranno fuori tutti i loro arnesi migliori per non perdersi nemmeno una virgola di quello che vedranno. Tra gli occhiali con gli occhi pronti a saltare fuori, i binocoli e i finti svenimenti, toccherà a loro applaudire e votare l’italiana e la straniera che si scontreranno in intimo e se da una parte troveremo completini in pelle e borchiette, dall’altra ci saranno rosa antico e pizzo nero ad esaltare le forme.

SFILATA INTIMO ITALIANI VS STRANIERI

Sullo sfondo rimane la voce di Paolo Bonolis pronto a fare la cronaca della sfilata di questa nuova puntata, in replica, di Ciao Darwin 7 in onda questa sera mettendo in mostra le forma dell’italiana, ponendo l’accento sul suo perizoma e sul balconcino che tiene su, a stento, il suo seno, e dall’altra parte il total black della sua rivale che riuscirebbe a far risuscitare in morto. Dopo la sfilata in coppia, le due modelle cavalcheranno la passerella da singole e, infine, si lanceranno nel sensuale ballo finale. Come andrà a finire e chi vincerà? Lo scopriremo questa sera ma, intanto, se volete sbirciare i volti, i corpi e gli abiti scelti per la sfilata, ecco di seguito il video:





