Shade corteggia Andrea Delogu, cosa è successo?/ “Mi ha toccato la spalla e…”

Shade fa una proposta ad Andrea Delogu, di cosa si tratta?

Shade è pazzo di Andrea Delogu. Il rapper si è esibito nella tappa di Rimini del Tim Summer Hits. In questa occasione è salito sul palco con J-Ax e ha mostrato interesse nei confronti della conduttrice. In un video postato nelle storie Instagram, il rapper appare accanto ad Andrea Delogu. Ad un tratto, la conduttrice appoggia una mano sulla spalla del giovane. Shade appare felice del gesto e poco dopo su Twitter scrive un messaggio sibillino: “Comunque Andrea Delogu mi ha toccato la spalla quindi io ora sono a scegliere l’anello vado sul classico o prendo un tamarrata con lo zircone? Risp veloci”.

Immediata la reazione di Andrea Delogu che ha risposto in modo ironico scrivendo: “Portami un anello di cipolla fritta e sarà la storia d’amore della vita”. Ripostando la replica della conduttrice, Shade ha commentato: “Una storia d’amore migliore di Twilight”. Sui social sono piovuti numerosi commenti. In tanti si sono divertiti a consigliare Shade su quale anello acquistare per conquistare Andrea Delogu: “direi la fede direttamente”, “Una tamarrata va benissimo” sono alcuni commenti ricevuti dal rapper. Tra Shade e Andrea Delogu è scattato questo siparietto social molto divertente anche se in molti scommettono che il rapper sia rimasto davvero ammaliato dalla conduttrice.

Andrea Delogu innamorata di Bruno, come si sono conosciuti?

Shade però dovrà mettersi il cuore in pace. Dopo la separazione con Francesco Montanari, Andrea Delogu ha trovato la serenità accanto ad un nuovo amore. Nella sua vita è arrivato improvvisamente Luigi un ragazzo di 23 anni con il quale la conduttrice ha iniziato a frequentarsi un anno fa. Un incontro avvenuto grazie ai social come ha raccontato la Delogu in un’intervista a Vanity Fair: “Lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram, tra cui uno molto carino che diceva: se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo?”. Spulciando poi il profilo su Instagram, Andrea era rimasta catturata da un dettaglio in particolare: “Mi raccontava di sé e tutte le cose che diceva erano molto simili a me. Quindi ho pensato: no, non può essere, qualcosa non torna. Ero certa fosse un fake. Mi immaginavo un uomo molto più adulto e infinitamente meno bello che usava foto di un giovane modello. Allora ho iniziato a infastidirmi, mi sentivo presa in giro: volevo smascherare il fake. Un giorno vado a Napoli per lavoro e gli chiedo se ci prendiamo un caffè, visto che lui è di un paese lì vicino. Mi dice che non può venire e ho pensato di aver avuto ragione”.

Non sono mancate le critiche sulla loro differenza d’età. Andrea Delogu ha però reagito e ha deciso di parlarne in televisione: “Luigi ha 23 anni, ha l’entusiasmo del crescere e di costruirsi il futuro giorno per giorno. Se tanti mi scrivono per incoraggiarmi a vivermi questa storia come mi pare, tanti altri si permettono di criticare la differenza d’età. Perché la società mi deve mettere nella condizione di vergognarmi di essere legata a una persona straordinaria? Siamo fuori di testa”.











