Grande Fratello, Shaila Gatta punge Stefania Orlando: tensione tra le gieffine

Shaila Gatta punta il dito contro Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello, la modella ed ex velina di Striscia la notizia si è scagliata contro la conduttrice romana, che ha scatenato un battibecco con la ragazza dopo che sui cieli del loft è volato alto un aereo. “Mi avete dato una carica di energia in questa giornata grigia e buia. Ultimamente questa casa è piena di sciacalli” le parole di Shaila Gatta che hanno in qualche modo infastidito l’ex moglie di Andrea Roncato e Simone Gianlorenzi che non ha gradito l’uscita della compagna di gioco.

Helena Prestes gelosa di Zeudi Di Palma e Javier al Grande Fratello?/ Scontro di fuoco dopo il 'tradimento'

La reazione della conduttrice ha attirato la nuova reazione di Shaila Gatta, che ha colto la palla al balzo per pungere la compagna di gioco nella casa del Grande Fratello: “Stefania, so che ti rode, ma perché ti senti chiamata in causa? Hai la coda di paglia?”.

Stefania Orlando, cosa ha detto a Shaila Gatta prima della frecciatina

Un aereo sui cieli di Cinecittà ha ridato luce a Shaila Gatta, che era reduce da alcuni giorni di tensione nella casa del Grande Fratello, il messaggio dei fan si è rivelato una boccata di ossigeno per l’ex velina di Striscia la notizia. “Shaila ballaci la vita” si è letto nello striscione collegato all’aereo e indirizzato alla concorrente.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati/ Matrimonio finito dopo ritorno di fiamma: l'annuncio

“Beh, meno male che sei tu allora” la reazione di Stefania Orlando dopo l’aereo sorvolato sopra la Casa che ha generato dunque una serie di reazioni. Non è la prima volta che scatta la tensione tra Shaila Gatta e la terza classificata del GF Vip 2020-21, che come al solito, quando qualcosa non le torna, non le manda a dire. Uno scontro nato nella casa del Grande Fratello che ovviamente ha fatto il giro dei social, con il video della diatriba che sta circolando anche in queste ore sul web.