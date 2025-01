Altarini e maschere, tutto prima o poi rischia di saltare; sarà più o meno questo il pensiero delle ultime ore per Shaila Gatta che, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello 2024, ha dovuto fare i conti con un parere a suo dire inatteso da parte di Stefania Orlando con riferimento al rapporto con Lorenzo Spolverato. La conduttrice si è espressa con parole forti, mettendo in discussione la veridicità di entrambi e soprattutto della coppia e alludendo ad una sorta di ‘recita’ per fini di strategia.

Per nulla satura del confronto con Stefania Orlando, Shaila Gatta si è lasciata andare ad una sorta di sfogo nelle ultime ore al Grande Fratello 2024 parlando con Chiara Cainelli. “Stefania Orlando, fino a prova contraria, tutte quelle cose non ce l’ha mai dette… Hai di fronte una persona che sa dove sta e che fa questo lavoro da vent’anni, puoi essere carina e coccolosa ma lei ha un ‘pelo’ grosso così sullo stomaco; ti guarda e dice, ‘devo fare il mio gioco’. Intanto Eva ci ha rimesso quando io in realtà mi ero affezionata a lei…”.

Shaila Gatta: “Io e Lorenzo Spolverato non siamo una coppia ‘a vincere’…”

Il punto di vista di Shaila Gatta appare piuttosto chiaro; Stefania Orlando avrebbe potuto – a suo dire – palesare tali dubbi ancor prima di arrivare al confronto, soprattutto se in contrasto con i comportamenti osservati precedentemente. “Io durante il confronto con lei ridevo, non riesco ad essere seria; stai giudicando un sentimento che non puoi conoscere, sei superficiale. Lei prima dice di stimarmi poi dice che recito; come fai a dire che mi stimi come donna se poi determinate cose non me le dici”.

Stando alla clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2024, è andata ancora avanti Shaila Gatta nel palesare il disappunto nell’appurare il pensiero di Stefania Orlando non solo nei suoi confronti ma anche nel merito del rapporto con Lorenzo Spolverato. “Posso anche non vincere il Grande Fratello 2024, è ovvio che tutti vogliamo arrivare alla fine; vinco comunque in tante altre cose e non ho bisogno di Lorenzo, lo stesso vale per lui. Però dico, coppia a vincere in che senso? Siete voi forse ad avere paura che in due siamo più forti…”.