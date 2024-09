C’è anche la splendida Shaila Gatta tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello 2024. La velina dei record è pronta a vivere da protagonista questa avventura nella casa più spiata di Italia e dimostrare tutto il suo valore. La showgirl e ballerina è di casa a Mediaset, infatti ha già preso parte a diversi programmi televisivi, tra cui Striscia La Notizia, Paperissima Sprint e Ciao Darwin. Sul celebre bancone di Striscia ha danzato per ben quattro anni consecutivi, conquistando l’appellativo di velina dei record, per aver superato le novecento puntate.

Dopo l’esperienza a Striscia, quindi, è arrivata la conduzione di Paperissima Sprint, che le ha portato un’ondata di popolarità, ma anche qualche fan di troppo, andato oltre il buon gusto e superando i limiti della confidenza. Come raccontato da Shaila Gatta in una intervista a Fanpage, infatti, a volte ha dovuto fare i conti con richieste alquanto imbarazzanti e bizzarre.

“La proposta indecente che mi è arrivata via mail? Mi ha fatto innervosire”, ha ammesso la bella Shaila Gatta. “Mi infastidisce pensare che un uomo possa trattare una donna come un oggetto. La cosa più triste è che ci sono donne che lo permettono. Credo che non ci siano più regole al giorno d’oggi né rispetto per sé stessi. Si dà troppo valore soltanto all’apparenza”, ha tuonato la fotomodella.

La ventottenne, ora nota per Paperissima Sprint e altri programmi Mediaset, in passato ha partecipato anche al reality Amici di Maria De Filippi come concorrente. Ci riferiamo all’edizione del 2015, quando Shaila Gatta fu una delle protagoniste; grazie al suo talento si è guadagnata successivamente l’accesso in diversi corpi di ballo televisivi tra cui quello del Festival di Sanremo e, come dicevamo, di Ciao Darwin con Luca Laurenti e Paolo Bonolis.

