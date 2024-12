Non sono mancati i colpi di scena al Grande Fratello nel corso della 17esima puntata andata in onda ieri, lunedì 9 dicembre 2024 su Canale 5, anche il confronto tra Shaila Gatta e la mamma ha catturato non poco l’attenzione dei telespettatori. La Signora Luisa non ha espresso un pensiero positivo sull’atteggiamento della figlia e soprattutto sul suo legame con Lorenzo Spolverato nella casa più spiata d’Italia. A parer suo non è la stessa persona che è entrata nella casa a settembre, quella libera di dimostrare ciò che voleva e piena di vita. Ha anche detto che non la riconosce perché non è più quella che conosce da quando è tornata dalla Spagna.

La madre di Shaila Gatta le ha ribadito che sembra un’altra persona e di ricordare le sue precedenti relazioni perché amore significa essere liberi. La signora Luisa l’ha invitata a non privarsi di fare quello che le va ed essere sempre quella che è. Lei pensa che Lorenzo Spolverato sia un grande giocatore e non la convince affatto. Quando Alfonso Signorini le ha chiesto se voleva conoscerlo lei ha chiaramente detto di no, ha anche detto alla gieffina che ci sono cose che non poteva dire al Grande Fratello.

La madre di Shaila Gatta le dice qualcosa all’orecchio, c’entra Lorenzo Spolverato

Durante il confronto al Grande Fratello tra Shaila Gatta e sua madre Lorenzo è intervenuto da lontano, ha cercato di far capire alla signora che non sta giocando con sua figlia. Prima di andare via la donna ha detto qualcosa all’orecchio alla gieffina, rivelazioni che hanno chiaramente spiazzato la gieffina, la madre le ha però detto di fare finta che non le abbia detto nulla.

Il momento non è sfuggito al conduttore, poco dopo ha infatti chiesto a Shaila Gatta cosa le avesse detto la madre all’orecchio, questa la sua risposta: “Mi ha detto che Lorenzo non è una bella persona.” Le sue parole però non hanno convinto molto i telespettatori. Sui social infatti in molti dopo aver ascoltato accuratamente l’audio sostengono che la signora Luisa abbia detto alla figlia che Lorenzo Spolverato è gay e che fuori lo dicono tutti.

