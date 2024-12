Shaila Gatta è crollata al Grande Fratello 2024. Tutto è successo dopo l’entrata di sua madre Luisa, che le ha detto di stare attenta alla presenza di Lorenzo Spolverato. La donna lo vedrebbe come un abile giocatore che oltretutto le ha tenuto nascosto alcuni segreti come quello sui messaggi con Helena Prestes. Shaila Gatta si è messa a piangere a dirotto a fine puntata e ha deciso di sfogarsi con Spolverato. Cosa gli ha detto? L’ex velina è arrabbiata e delusa per il fatto che sua madre non si fidi di lei.

Lorenzo Spolverato, non si placano le voci sulla sua presunta omosessualità/ La reazione del gieffino

“Se poi sbaglio mi prendo il palo“, ha detto, consapevole che almeno avrà vissuto facendo quello che si sente. Shaila Gatta ha poi detto, rivolgendosi a Lorenzo Spolverato, di essere convinta che lui non finga: “Se fingi ti devono dare il premio Oscar“, ha ammesso, ribadendo che secondo lei la madre sbaglia e che fa così anche quando è a casa. “Mi sono presa una pugnalata in pieno petto“, ha continuato per poi dire di essere lei stessa il problema nella loro coppia, e non lui. Avrà ragione Shaila Gatta o sta solo cercando delle scuse per non guardare alla realtà dei fatti?

Cosimo Gatta, chi è il papà di Shaila Gatta/ "Lorenzo spolverato? E' simpatico"

Shaila Gatta delusa dall’incontro con la mamma al Grande Fratello: “Sapessi quante cose che non sa…”

“Da fuori cosa possono vedere loro?! Ha detto che sei un giocatore e che giochi, ma io ti sento e sono io che sto con te! Mi dispiace che lei pensi questo“. Shaila Gatta è rimasta incredula dopo aver sentito le parole della mamma. Colpita da quanto le ha detto, è scoppiata in un pianto disperato davanti a Lorenzo, al quale ha anche confessato una vicenda passata decisamente scioccante. L’ex Velina ha raccontato di essere stata obbligata da alcuni 60enni ad andare a letto con loro. “Cosa ne sa di cosa ho passato, di cosa ho dovuto vivere?! Lei non c’era!”.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in crisi al GF: si lasciano?/ Lei: "Sono stanca, lotto ma poi dico basta!"

Una confessione che nessuno si aspettava da Shaila Gatta, che ha voluto riportare la sua esperienza per spiegare di aver sempre protetto la madre da quello che le è successo in ambito lavorativo. L’ex velina ha lasciato intendere di aver vissuto tante cose di cui si sarebbe dovuta davvero vergognare. Intanto i social hanno sottolineato la frase clamorosa sui 60enni. Nessuno si aspettava che Shaila Gatta avesse prima o poi confessato una cosa simile, spiegando di non aver mai detto nulla per non fare preoccupare la famiglia.