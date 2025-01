Shaila Gatta e le polemiche sull’Esselunga: arriva la reazione del supermercato

Dopo le frasi infelici delle scorse ore pronunciate da Shaila Gatta riguardo a chi fa la spesa all’Esselunga, nota catena di supermercati italiani distribuiti in Italia. Le parole dell’ex velina di Striscia la notizia hanno fatto finire in breve tempo Esselunga in cima alle tendenze sui social, con molti che inizialmente si sono chiesti con curiosità quale fosse il motivo dell’ascesa, il tutto ha avuto origine durante una chiacchierata che Shaila Gatta e Maxime Mbanda si sono concessi nella casa del Grande Fratello: “Io a Milano mi muovo un po’ con la metro e un po’ in macchina” ha rivelato la napoletana.

Tina Cipollari e il gavettone a Gemma Galgani a Uomini e donne/ "Ognuno ha quel che si merita"

A quel punto il compagno di gioco ha domandato: “Quindi tu vai a fare la spesa da Esselunga?” “No, solo i fessi fanno la spesa da Esselunga” ha tuonato Shaila Gatta rispondendo al compagno di gioco. La pagina Instagram della catena di supermercati ha risposto postando una storia su Instagram con un gatto in primo piano: “Quando scopri di essere in tendenza, qui gatta ci cova” si legge nella foto pubblicata.

Giulio Todrani ‘distratto’ da Lory Del Santo a La Volta Buona: “La guardavo e…”/ Lei: “Hai un bel viso!”

Shaila Gatta criticata sui social dopo le polemiche su Esselunga

Ovviamente le parole della concorrente del Grande Fratello non potevano non scatenare un dibattito sui social, con Shaila Gatta che ha messo nel mirino gli acquirenti presso Esselunga oltre al supermercato stesso, l’ex velina di Striscia la notizia è stata attaccata: “Giustamente, la superstar televisiva degli ultimi dieci anni non va a fare la spesa da Esselunga ma direttamente al mercato del pesce” si legge tra le reazioni spuntate su X. Insomma, c’è chi ha preso sul personale l’uscita certamente infelice di Shaila Gatta e chi invece come la stessa catena di supermercati ha preferito uscirne a testa alta, giocando con la polemica e senza dare ulteriormente voce alla questione nata nella casa del Grande Fratello.