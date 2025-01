Nuove turbolenze al Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Le ultime 24 ore sono state una vera montagna russa per la coppia. Dopo alcuni giorni in cui sembrava tornata la serenità, Lorenzo è ripiombato in uno stato di riflessione e malinconia, perdendo la sua leggerezza e destabilizzando il rapporto. Shaila, nonostante abbia trascorso la notte cercando di consolarlo, si sente impotente di fronte all’incapacità di aiutare l’uomo che ama. A complicare ulteriormente le cose, la ballerina si è ingelosita dopo aver visto Lorenzo chiacchierare a lungo in privato con Chiara Cainelli. Un atteggiamento che l’ha fatta sentire trascurata e messa in secondo piano, alimentando ulteriormente le tensioni tra di loro.

Il giorno seguente, i due si sono confrontati a lungo. Shaila ha espresso la sua frustrazione, ammettendo di essere arrabbiata con se stessa per non riuscire a far sentire meglio Lorenzo. “Tu non ci puoi fare niente”, ha spiegato l’ex velina, dato che è proprio il ragazzo il principale del suo malessere. Dall’altro lato, Lorenzo si sente in colpa, perché ha paura di turbare Shaila con i suoi problemi. “Vorrei che tu ti aprissi con me. Anche io in te ritrovo una speranza,” ha confidato Shaila, domandandosi perché lui fatichi tanto ad appoggiarsi a lei nei momenti di difficoltà.

Grande Fratello: nuovi problemi di coppia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

“Non cambio da un giorno all’altro”, con queste parole Lorenzo Spolverato ha cercato di rassicurare Shaila Gatta, invitandola ad avere maggiore pazienza. “Lo so, poi sono un accumulo di mille tensioni generali, non è che sei solo te la causa del mio malessere. Ma sei il mio compagno e per me nella coppia è un dare e avere, è una condivisione”, ha risposto l’ex allieva di Amici. A quel punto, Lorenzo le ha chiesto se sentisse di non ricevere abbastanza da questa relazione. Shaila ha subito chiarito che non era quello il problema, ma semplicemente vorrebbe che lui trovasse in lei leggerezza e speranza per affrontare le difficoltà e andare avanti insieme.

“Alcune volte è così. Io vorrei viverti fuori, senza essere costantemente giudicati. Io ti ho scelta perché tu accetti come sono io, soprattutto la parte più intime di me, un ascolto unico. Ho bisogno soltanto del mio tempo. Per me adesso è un momento difficile qui dentro, non sei tu la causa”, ha ribadito Lorenzo. Poco dopo, Shaila non è riuscita a trattenere le lacrime ed è scoppiata a piangere tra le braccia del fidanzato. Sta per iniziare una nuova crisi per la coppia del Grande Fratello? Non resta che attendere per scoprirlo.