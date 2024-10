Shaila Gatta e Javier Martinez sempre più complici al Grande Fratello 2024: le rivelazioni piccanti della ballerina

Con una svolta inaspettata, pochi giorni fa Shaila Gatta è tornata sui suoi passi in merito ai suoi sentimenti per Javier Martinez al Grande Fratello 2024. Così, da che aveva deciso di interrompere ogni conoscenza che fosse più amichevole con l’argentino, si è invece lasciata totalmente andare tra le sue braccia. Negli ultimi giorni il loro rapporto ha vissuto un’ulteriore evoluzione, più intima, fatta di primi baci e carezze molto sentite.

Raccontandosi alle ex Ragazze di Non è la Rai, Shaila Gatta ha anzi spiegato di iniziare a provare emozioni molto forti con Javier, tanto che basta un suo semplice tocco per accenderla. “Ragazze… Quando noi ci abbracciamo è come se facessimo l’amore”, ha ammesso l’ex velina di Striscia la notizia.

Shaila Gatta e le tenerezze a letto con Javier: il racconto al GF

Shaila ha quindi continuato a raccontare le emozioni provate in questi giorni con Javier, rivelando alle amiche di sentire anche molta passione tra loro: “Ho sentito delle cose… Poi ad un certo punto gli ho detto di stare calmo…Parliamo, facciamo cose… – ha spiegato la ballerina, aggiungendo – Alla fine mi ha detto di dormire e lui ha iniziato a farmi carezze e darmi baci sotto al collo proprio in maniera passionale…” Ma non ci sarebbe soltanto passione tra loro ma anche comprensione e gentilezza: “Mi piace come mi accoglie, come mi fa stare, con lui mi sento sicura…”, ha rivelato Shaila alle attente compagne. Insomma, pare proprio che nella Casa del Grande Fratello 2024 sia nata la prima coppia dell’edizione.

