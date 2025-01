Shaila Gatta, tensione con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024

Tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato il rapporto è sempre più teso, nelle scorse ore i due gieffini sono stati infatti protagonisti di un acceso scontro al Grande Fratello 2024, con i due fidanzati che hanno messo in mostra le tensioni accumulate nelle ultime ore. Lorenzo Spolverato ha provato a indagare su quanto accaduto con Luca Calvani, che avrebbe avuto una chiacchierata con l’ex velina di Striscia la notizia la scorsa sera nella casa del Grande Fratello, la discussione si è però trasformata in un diverbio:

Pamela Prati e la claustrofobia: "Non ho preso aerei per 30 anni"/ "Con il Covid mi è tornata la paura"

“Non te lo voglio dire” lo sfogo della gieffina. Anche questa volta, ammette di non aver apprezzato l’atteggiamento che ha assunto nei suoi confronti, soprattutto dopo averlo visto sorridere con Chiara. “Con me hai sempre questo atteggiamento come se io fossi il problema” ha detto visibilmente infastidita Shaila Gatta. “È successa una cosa che non mi hai raccontato, ho bisogno di ascoltare delle cose, ho bisogno di sapere di Luca” le parole di Lorenzo Spolverato.

Stefano De Martino, confessione intima su Belen Rodriguez/ “Ecco perché l’ho sposata”, tutta la verità

Lorenzo Spolverato abbandona Shaila Gatta: cosa è accaduto al Grande Fratello 2024

Il confronto tra i due gieffini si è poi concluso, con Lorenzo Spolverato che ha preferito abbandonare il campo di battaglia quando si è reso conto che non era possibile arrivare a una soluzione con la compagna di gioco. Una nuova tensione si è dunque innescata tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, più lontani in queste ore, anche se vedremo cosa accadrà in vista della puntata del Grande Fratello 2024 in onda questa sera su Canale Cinque.

Quello che è certo è che gli atteggiamenti di Shaila Gatta hanno indispettito e non poco Lorenzo Spolverato, che non è riuscito a mandare giù la discussione tra la sua fidanzata e Luca Calvani, c’è qualcosa che non sembra tornare all’aspirante attore.

Chi è Adelmo Blue Fornaciari, figlio di Zucchero?/ La passione per l’Inter e la vita lontana dai riflettori