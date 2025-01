Nonostante Helena Prestes sia ormai fuori dal Grande Fratello, Shaila Gatta non sembra proprio aver messo da parte il rancore nei suoi confronti. Nessuno si aspettava che sarebbe stata proprio Helena a lasciare la Casa, soprattutto considerando quanto fosse amata dal pubblico e i risultati dei televoti fino a quel momento. La sua uscita improvvisa ha lasciato tutti di sasso, e in questi giorni non si fa che parlare della sua assenza, sia dentro che fuori dal reality. La situazione ha persino portato gli amici di Helena, come Javier Martinez, Luca Calvani e Amanda Lecciso, a confrontarsi dopo tanto tempo con i suoi “nemici” dichiarati: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Shaila e Lorenzo, infatti, non perdono occasione per criticare Luca e Amanda, accusandoli di aver messo da parte vecchie amicizie, come quella con Jessica Morlacchi, solo per schierarsi con Helena Prestes, pensando che fosse forte fuori dalla Casa. Ieri sera, 15 ottobre, Luca e Shaila si sono ritrovati da soli in giardino, e l’ex velina si è sfogata senza mezzi termini, oltrepassando il limite. La ballerina ha rimproverato all’attore di aver giustificato determinati comportamenti inaccettabili di Helena solo per via del suo passato, lasciandosi scappare una frase decisamente infelice.

Shaila Gatta, sfogo fuori luogo contro Helena Prestes: come reagirà il Grande Fratello?

“A me non fa strano e non mi dà fastidio che tu abbia simpatia per lei. No, per me in quel periodo lì era strano il tuo non vedere tante cose, il tuo costantemente coprire delle cose o giustificarle perché non c’ha la mamma e non ha il papà. E sti ca**i amore, siamo tutti liberi di essere persone e di metterci in discussione e basta dai”, ha esclamato Shaila parlando di Helena. L’uscita fuori luogo dell’ex velina ha scatenato una vera e propria bufera sui social, con il video che, nel giro di poche ore, è stato condiviso ovunque sul web.

Le fan di Helena (e non solo) hanno criticato ferocemente Shaila, chiedendosi perché non venga punita per il modo in cui continua a parlare della brasiliana. In molti ritengono che le sue parole offensive siano altrettanto gravi quanto i gesti di Helena e che, per questo, anche lei meriterebbe una sanzione disciplinare. Va detto che non è la prima volta che l’ex allieva di Amici si lascia andare a uscite del genere: basti ricordare il lungo sfogo di mesi fa contro la Prestes, durato dieci minuti, in cui l’ha insultata senza sosta. Il Grande Fratello prenderà finalmente provvedimenti contro Shaila? Non resta che aspettare per scoprirlo.