Shaila Gatta e Alessandro Zarino si sono lasciati?/ La verità della lovestory

Shaila Gatta e Alessandro Zarino, in che rapporti sono?

Possono dirsi tra i giovani volti TV più influenti sui social nel made in Italy, Shaila Gatta e Alessandro Zarino, che intanto tornano a far parlare di sé e della loro vita privata. Di recente l’ex velina mora di Striscia la notizia, che registrava il debutto TV coprendo ancor prima il ruolo di concorrente ad Amici di Maria De Filippi, e l’ex tronista di Uomini e donne, Alessandro Zarino, hanno ufficializzato la loro lovestory. I due confermavano, cioé, di essersi innamorati e di aver dato inizio ad una lovestory tra loro, dopo un periodo di frequentazione, complice la passione in comune per gli allenamenti fisici e lo sport in genere. I due sportivi, belli e giovani influencer finivano per confermare i rumori che li vedevano formare una coppia top secret, dando così vita ad una lovestory dall’importante supporto social da parte dei rispettivi fedeli fandom attivi online. Tuttavia, nel corso delle ultime settimane, sui profili social della storica velina dei record al tg satirico di Antonio Ricci i due piccioncini campani non si sono lasciati immortalare per più di 4 settimane, o almeno non in un post pubblico, via Instagram, della ballerina. Il che avrebbe lasciato pensare all’occhio pubblico e sempre vigile sui social che Alessandro Zarino e Shaila Gatta fossero in cattivi rapporti tra loro e la loro lovestory compromessa. Ma nel weekend in corso, del corrente mese di maggio 2023, Shaila Gatta torna a postare dei contenuti online che la ritraggono insieme all’amato Alessandro Zarino. Segno che mette a tacere ogni malelingua sulla rottura dei due volti noti, sul nascere.

Alessandro Zarino e Shaila Gatta ancora vicini, dopo Uomini e donne e Amici

“É ufficialmente iniziata la stagione!”, esclama la descrizione che Shaila Gatta rilascia per iscritto a corredo del post che la immortala insieme ad Alessandro Zarino. Si tratta, più precisamente, di una carrellata tra foto e video, in cui non mancano i gesti di attenzione intimi tra i due noti volti TV, nel mezzo di quello che si direbbe un viaggio romantico della coppia intrapreso a Maiori, all’insegna della panoramica naturale dalla suggestiva bellezza della Costiera Amalfitana.

E il post dei due amati della TV made in Italy fa, intanto, incetta di like e commenti social di consenso. Segno che la coppia TV sia molto amata nel sentiment degli utenti attivi online. “Si é potenziato il ragazzo”, si legge tra i commenti social dei fan del duo vip, “stupendi e in un posto da favola”, “siete meravigliosi, spero che quest’amore duri per sempre”.

