Shaila Gatta e Jonathan Gerlo/ “Ci siamo lasciati più di un anno fa, sono single”

Shaila Gatta e Jonathan Gerlo non stanno più insieme (ed anche da parecchio tempo ormai). I ballerini entrambi usciti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, hanno condiviso la loro relazione d’amore per circa due anni. Dopo una storia molto importante, le loro strade si sono separate ormai da un po’. “Fidanzati? Niente. La mia storia con Jonathan Gerlo è finita un anno e mezzo fa. L’uomo che cerco mi deve trattare bene, non mi importa che sia bello”, ha dichiarato la velina mora intervistata tra le pagine del settimanale Confidenze. La campana è stata fidanzata con Jonathan Gerlo dal 2016 al 2018. “Quando l’ho visto la prima volta ero fidanzata. Poi ci è capitato di incontrarci di nuovo e io ero ormai single. Non ci siamo più lasciati. Lui mi coccola, mi fa sentire donna: non mi era mai capitata una cosa del genere prima”, aveva confidato. Attualmente la danzatrice è single, in attesa del grande amore che possa donarle la storia della vita e, perché no, anche un figlio.

Shaila Gatta dopo la fine della relazione con Jonathan Gerlo, pensa solamente al lavoro. Dopo Striscia la Notizia infatti, la Velina sta avendo modo di partecipare anche a Paperissima Sprint, al fianco della collega Mikaela e con Vittorio Brumotti. Parlando proprio dell’altra protagonista sul bancone del TG satirico, lei è felicemente fidanzata da 4 anni. “Sono fidanzatissima da quattro anni, è un grande amore. Quando avevo 18 anni, sono stata scritturata da una compagnia di ballo italiana che faceva spettacoli in Cina e sono rimasta là ben tre anni”, ha raccontato Mikaela Neaze Silvia sempre al settimanale Confidenze. Proprio lì la Velina ha conosciuto l’attuale fidanzato, il cui nome è top secret. “È mezzo marocchino e mezzo francese. Fa il dj e studia Economia. Vive ancora in Cina quindi per vederci dobbiamo fare lunghi viaggi. Ma non mi pesa perché sono super innamorata”. Anche Mikaela a tal proposito, ha impegni importanti per il futuro: “Voglio sei bambini, tra miei e adottivi”, ha concluso.

