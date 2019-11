Shaila Gatta e Leonardo Blanchard sono fidanzati / Conti spoilera tutto in diretta

Leonardo Blanchard e Shaila Gatta sono fidanzati. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, attualmente velina di Striscia la Notizia, è la nuova fiamma dell’ex calciatore del Frosinone. Quest’ultimo è apparso in imbarazzo quando Carlo Conti, durante la puntata finale di Tale e Quale Show alla quale ha partecipato, ha praticamente spoilerato il suo status sentimentale. L’ex giocatore dei ciociari ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2018 e ha deciso di prendere parte al famoso programma di Raiuno, dove questa sera ha indossato i panni del cantante Giuliano Sangiorgi, il volto dei Negramaro. Durante la diretta di Tale e Quale Show, Leonardo Blanchard è apparso un po’ spiazzato dall’annuncio di Carlo Conti; di fatto, però, ha confermato la relazione con Shaila Gatta.

Leonardo Blanchard fidanzato con Shaila Gatta: l’annuncio ufficiale (e forse involontario) a Tale e Quale

E’ molto probabile che Leonardo Blanchard non si aspettasse minimamente l’annuncio in diretta del suo fidanzamento con Shaila Gatta. E’ stato appunto il conduttore Carlo Conti a chiedere al concorrente il parere della sua compagna Shaila sulla sua avventura in tv. L’ex calciatore – attualmente impegnato nel settore moda, dopo essersi ritirato dal calcio – non ha dribblato il quesito del padrone di casa e ha confermato la sua storia d’amore con la nota velina di Striscia la Notizia. Ha quindi detto che Shaila è molto felice della sua partecipazione a Tale e Quale Show, confermando tutti i rumors di queste settimane, che ipotizzavano appunto una possibile love story tra Shaila e Leonardo. Una storia d’amore che a quanto pare va già a gonfie vele, benchè lei viva a Milano, dove lavora ogni giorno per il programma di Antonio Ricci. Leonardo Blanchard, invece, è sempre molto attivo in Toscana dove conduce le sue attività legate alla moda.

