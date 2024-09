Shaila Gatta e il rapporto con la sorella Jessica: le rivelazioni al Grande Fratello 2024

Il Grande Fratello, si sa, è soprattutto introspezione per i concorrenti. Il tempo passato nello stesso posto, senza le distrazioni dell’esterno, porta a riflettere sulla propria vita e gli affetti che la compongono. Così è accaduto in questi giorni per Shaila Gatta, già crollata in lacrime dopo poche ore di permanenza nella Casa di Canale 5 pensando alla sorella Jessica.

Shaila ha infatti avuto un momento di sconforto durante una chiacchierata con Luca Spolverato, in sauna. I due, ormai sempre più in confidenza, stavano parlando di alcuni aspetti della loro vita privata quando Shaila Gatta è scoppiata in lacrime e ha iniziato a parlare della sorella Jessica.

Shaila Gatta piange per la sorella Jessica al Grande Fratello 2024: “È andata via a 18 anni…”

“Io con mia sorella ho un rapporto particolare. – ha esordito Shaila in sauna – Ha cinque anni più di me.” Ha quindi spiegato che, quando era ancora adolescente, ha dovuto dirle addio: “Si è sposata a 18 anni ed è andata a vivere con suo marito. Noi non siamo una famiglia antica. È stata una sua scelta sposarsi presto. Io avevo 13 anni. Da quel momento in poi non abbiamo più vissuto insieme, mi è mancata tantissimo.” ha ammesso la ballerina. Tuttavia ha tenuto a precisare che questo non ha intaccato l’affetto che provano l’uno per l’altra: “Se avevo bisogno di lei c’era. È la mia prima sostenitrice anche se non lo dà a vedere. Mi ha rattristato però non aver potuto vivere come due sorelle normali, magari andando a farci un viaggio. Io lo so che mi ama, quando sono venuta qui piangeva come una pazza.” Chissà che, nelle prossime settimane, non sarà proprio Jessica Gatta a fare una sorpresa a sua sorella Shaila al Grande Fratello 2024.

