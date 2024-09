Shaila Gatta svela le difficoltà della sua adolescenza in diretta al Grande Fratello 2024: “Ho lasciato casa a 16 anni”

Shaila Gatta è stata la protagonista di un momento intimo e privato nel corso della seconda puntata del Grande Fratello 2024. La ballerina ha avuto un crollo emotivo un giorno dopo il suo ingresso nella Casa, motivo per il quale Alfonso Signorini ha voluto approfondire con lei l’argomento, scoprendo i motivi del suo sconforto.

Shaila ha allora ammesso di aver iniziato a riflettere su molte cose una volta nella Casa, a partire dal rapporto con la sua famiglia e dal suo precoce addio alla sua città. “Sono andata via a 16 anni perché il posto in cui vivevo non mi dava delle possibilità che cercavo. – ha spiegato Shaila in diretta su Canale 5 – Non volevo dare ai miei genitori la preoccupazione, non volevo dir loro che stavo male.” ha aggiunto.

Shaila Gatta e il rapporto con i genitori: “Non volevo si preoccupassero…”

La ballerina, ex velina di Striscia La Notizia, ha spiegato che, quando ha lasciato casa a 16 anni, ha vissuto molti momenti difficili di cui non ha però voluto parlare con i suoi genitori per non farli preoccupare. “Tendi a dover essere più forte di ciò che magari sei, non riesco a volermi bene come vorrei.”, ha allora aggiunto Shaila Gatta, ammettendo invece di essere una donna fragile: “All’esterno può sembrare che le persone note vivano queste vite pazzesche, in realtà siamo tutti molto fragili”, ha aggiunto in studio, conquistando gli applausi del pubblico e di Signorini in studio. A consolarla ci ha però pensato Lorenzo Spolverato, che ha ammesso di avere con Shaila molti punti in comune: “Anch’io, come lei, vengo da un quartiere popolare difficile di Milano”, ha spiegato.