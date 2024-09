Shaila Gatta, due di picche a Lorenzo e Javier al Grande Fratello 2024? Nuove rivelazioni della ballerina

Sin dal suo ingresso al Grande Fratello 2024, Shaila Gatta è finita nel mirino del gossip della Casa e di Alfonso Signorini, che ha subito cercato di comprendere se la ragazza avesse qualche interesse nei confronti di uno dei ragazzi. Dopo un iniziale avvicinamento a Lorenzo Spolverato, Shaila ha cominciato a conoscere Javier Martinez, e subito è nato un forte feeling. Di fronte a questo ‘cambio di rotta’, Lorenzo ha abbandonato il fronte Shaila per conoscere meglio Helena Prestes. Eppure, l’interesse per Shaila non è mai realmente sfumato.

Tornando invece alla ballerina, pur essendosi avvicinata a Javier, finora non ha mai escluso Lorenzo dai suoi discorsi sentimentali, né, tuttavia, si è sbilanciata verso uno o l’altro. Questo, però, fino a qualche ore fa, quando si è confidata con le tre ex di Non è la Rai, ammettendo chiaramente quali sono, ad oggi, i suoi sentimenti.

“Io non mi ci vedo con nessuno al momento, – ha esordito Shaila Gatta durante la chiacchierata al Grande Fratello 2024 – però vedo che magari Javier è un po’ più… perché io se mi metto con uno che è troppo uguale a me a livello di vivacità e di altro… ci vuole anche un po’ di stabilità e altro.” Il riferimento è chiaramente al carattere più esuberate e giocoso di Lorenzo, a volte eccessivo e, per questo, criticato da alcuni gieffini.

Shaila ha però spiegato che, proprio in virtù della genuinità di Javier, ha paura di scherzare troppo con lui: “Però non so se Javier è adatto, perché non lo conosco! Non so se ha carattere perché non lo conosco. Però per me lui è una persona veramente limpida, lo vedo sincero e diretto, zero costruito, non lo vedo uno che pensa alle telecamere, zero! Lo vedo, anzi, un ragazzo buono, molto puro, sincero, perciò non ci gioco più di tanto, perché è uno di principi, che ci può davvero star male se fraintende qualcosa.” Tanti, dunque, i dubbi di Shaila Gatta per questo rapporto che potrebbe comunque conoscere un’evoluzione nelle prossime settimane.

