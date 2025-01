Il ribaltone è servito; l’ultima puntata del Grande Fratello 2024 ha stravolto gli equilibri e forse anche la storia del reality sfruttando un clamoroso ripescaggio che ha portato nella casa più spiata d’Italia alcuni degli eliminati delle scorse settimane. Da Iago Garcia a Jessica Morlacchi, passando per Helena Prestes; insomma, una ‘rimpolpata’ inattesa e che sembra trovare il gradimento di una concorrente in particolare, Stefania Orlando.

Il benestare di Stefania Orlando riguarda in particolare il rientro al Grande Fratello 2024 di Iago Garcia: tra i due potrà nascere del tenero? Stando alle premesse – ben rappresentata da una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality – pare che tra i due ci sia un interesse reciproco nell’approfondire la conoscenza. Spicca anche una ‘cupido’ d’eccezione, ovvero Eva Grimaldi; protagonista anche lei nel siparietto con l’obiettivo di mettere una buona parola per entrambi.

Iago Garcia e Stefania Orlando, nuova coppia in vista al Grande Fratello 2024?

“Iago io ti aspetto!”, urla così dalla casa Stefania Orlando riferendosi proprio a Iago Garcia che nel frattempo attende il suo momento nel tugurio del Grande Fratello 2024. L’attore ha dimostrato il medesimo interesse: “Ti voglio conoscere, mi piace molto il tuo carattere!”. Ed ecco spuntare Eva Grimaldi che promette: “Ci metto io una buona parola! Stefania, questo Iago potrebbe essere per te!”.

Ma quindi, Iago Garcia è interessato a Stefania Orlando? L’attore non si nasconde: “Siamo molto simili…”, e nel frattempo Eva Grimaldi – come si evince dalla clip pubblicata dal Grande Fratello 2024 – scherzosamente rincara la dose: “Stefania, guarda che è un bell’uomo, ha una voce pazzesca; lo vedo proprio giusto per te!”.

