Lorenzo Marchetti, fondatore e direttore creativo di Virgo Cosmetic, nel pomeriggio di sabato è tornato nella casa del Grande Fratello per dare ai concorrenti una lezione di trucco. Non appena lo hanno visto erano tutti molto felici, mentre lui truccava le gieffine tante sono state le domande che gli hanno rivolto per migliorare la loro tecnica. C’è però un dettaglio che non è sfuggito a moltissimi telespettatori, sul web infatti è presto scoppiata la polemica.

Helena Prestes "Volevo una storia con Javier, lui ci prova con Zeudi"/ Scoppia in lacrime al Grande Fratello

Di che si tratta? A rendersi protagonista della vicenda è stata Shaila Gatta, accusata da molti utenti di aver rubato alcuni prodotti di bellezza. Ad intervenire per fare chiarezza sull’accaduto ci ha pensato proprio il noto make up artist, sul suo profilo Instagram infatti ha replicato a coloro che sono convinti che la gieffina gli abbia rubato un fondotinta e un mascara mentre era girato.

Shaila Gatta toglie il microfono, autori furiosi al Grande Fratello/ Frasi choc contro Helena Prestes

Shaila Gatta ha rubato un mascara e un fondotinta al Grande Fratello? Parla il make up artist

Sui social Lorenzo Marchetti ci ha tenuto a precisare che i prodotti che hanno usato durante la sessione di makeup erano già nella casa, infatti non li ha portati lui, sono i prodotti che quotidianamente i concorrenti hanno a disposizione. Rivedendo il video anche lui ha visto che Shaila Gatta ha messo in tasca dei prodotti, lui pensa che probabilmente ha visto un fondotinta più vicino al suo colore e un mascara e ha deciso di metterli da parte per poterli mettere nel suo kit.

Marchetti ha continuato dicendo che dal video sembra davvero che la gieffina stia rubando i prodotti, soprattutto perché li mette in tasca proprio quando lui si gira verso Eva Grimaldi. Lui però è sicuro che non era quella la sua intenzione, ha poi aggiunto: “Credo sia stato il modo della concorrente di scherzare e apprezzare quel prodotto e metterselo via come per dire ‘mi piace, lo voglio io, me lo tengo”. Il make up artist ha anche ribadito il fatto che non avrebbe avuto senso rubare perché i gieffin possono avere nella casa tutti i pezzi che vogliono.

Helena Prestes si dichiara a Javier: "Ho capito cosa provo per te"/ Lui la blocca e tira in ballo Zeudi