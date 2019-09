Shaila Gatta/ La velina più sexy è carica: si ricomincia! (Striscia la notizia)

Shaila Gatta ha già capovolto la clessidra per indossare i panni di velina. Dopo due edizioni di successo, si apre il terzo capitolo per la mora di Striscia la Notizia: la troviamo fra le conferme del cast di quest’anno, al via dal preserale di Canale 5 di oggi, lunedì 23 settembre 2019. In attesa del nuovo debutto, Shaila ha scelto di condividere con i fan uno dei video più divertenti di Paperissima Sprint, un dietro le quinte in cui la vediamo vittima di un insetto. “Enorme, è enorme”, dice più voltementre fugge a più non posso a testa bassa, sicura di essere stata vittima di un calabrone piuttosto fastidioso. “Credete in voi stessi, ponetevi degli obbiettivi”, suggerisce qualche giorno prima in un altro post su Instagram, sicura che non esista nulla di impossibile per chi voglia davvero raggiungere un determinato traguardo. Nel suo caso si parla di danza, la passione della sua vita e abilità che le ha permesso di entrare nelle grazie di Antonio Ricci.

Shaila Gatta, Striscia la notizia: stop alla relazione con Jonathan Gerlo

Shaila Gatta ha messo un stop alla sua relazione con Jonathan Gerlo e la notizia non ha potuto che rendere felici tutti i fan pronti a fare la corte alla velina di Striscia la Notizia. Ad oltre un anno di distanza dall’annuncio ufficiale, Shaila non ha comunque voltato le spalle all’amore ed ora apre le braccia alla possibilità di una relazione seria. “L’uomo che cerco mi deve trattare bene, non importa che sia bello”, sottolinea la conduttrice di Paperissima Sprint al settimanale Confidenze. Nessun limite quindi per l’ex volto di Amici di Maria De Filippi, pronta anche a fare il salto in avanti anche in campo professionale. Striscia le ha regalato una forte visibilità e le ha aperto le porte del piccolo schermo, ma la Gatta non intende di certo fermarsi. Fra i suoi sogni? La possibilità di essere alla guida di un programma tutto suo e diventare magari la novella Lorella Cuccarini dei tempi d’oro. Ci riuscirà? Intanto la vedremo nello studio del Tg satirico al fianco alla collega che l’accompagna da tre anni in quest’avventura, Mikaela Neaze Silva.

Il video da Paperissima Sprint

Visualizza questo post su Instagram Credetemi… era ENORME 😂😂😂 #PAPERISSIMASPRINT @striscialanotizia Un post condiviso da Shaila Gatta 🌸 (@shaylinka) in data: 20 Set 2019 alle ore 5:56 PDT





