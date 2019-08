Shaila Gatta: “A bocce ho perso…”/ Foto, l’ironia hot della Velina di Striscia

Shaila Gatta in attesa di tornare in TV con Striscia la Notizia, si concede meritate vacanze. Al fianco dell’amica Francesca a Santa Maria Di Castellabate, ironizza sul suo seno piccolo al fianco dell’influencer. “A bocce ho perso anche oggi!”, commenta aggiungendo una faccina ironica. “Sei sempre e comunque vincente”, le scrivono tra i commenti. “Ma hai tante altre qualità!!”, le fa notare un altro utente che riceve in cambio anche un cuoricino. “Chi se ne frega delle bocce, sei stupenda così come sei”, sostiene Stefano ed anche lui, si è beccato una serie di cuoricini da parte dell’ex ballerina di Amici. La giovane si mostra sempre molto ironica e divertente sul web, avendo un occhio di riguardo per gli estimatori e rispondendo spesso a tutti i commenti che riceve.

Shaila Gatta, l’ironia della Velina di Striscia

Proprio di recente, l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, si è raccontata tra le pagine del settimanale Confidenze, confermando la rottura con il suo ultimo fidanzato (anche lui uscito dalla stessa scuola): “Fidanzati? Niente. La mia storia con Jonathan Gerlo è finita un anno e mezzo fa. L’uomo che cerco mi deve trattare bene, non mi importa che sia bello”. La storia d’amore con il collega aveva avuto inizio nel 2016. Attualmente Shaila Gatta è in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, co-conducendo Paperissima Sprint Estate insieme a Vittorio Brumotti e l’altra Velina Mikaela Neaze. Proprio la velina bionda, sempre tra le pagine dello stesso settimanale, ha risposto ad una bella domanda: “Il momento più bello della mia vita? Quest’anno, quando ho avuto la cittadinanza italiana. Mia mamma e mia sorella l’avevano già ottenuta, ma per me è stato complicato avere la documentazione dalla Russia. Quando ce l’ho fatta è stata un’emozione grandissima, ho pianto”.

Visualizza questo post su Instagram 𝘈 𝘉𝘖𝘊𝘊𝘌 𝘏𝘖 𝘗𝘌𝘙𝘚𝘖 𝘈𝘕𝘊𝘏𝘌 𝘖𝘎𝘎𝘐 😂 @francescalm Un post condiviso da Shaila Gatta 🌸 (@shaylinka) in data: 25 Ago 2019 alle ore 10:24 PDT





