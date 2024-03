Shaila Gatta: “Nessuno può dirmi che non valgo…”/ Il ritorno TV dell’ex Amici é a Sanremo 2025?

Amici di Maria De Filippi: Shaila Gatta debutta nel ruolo di conduttrice al Festival di Sanremo 2025?

Mentre l’ex Amici 22 vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango, si prepara per il debutto all’Eurofestival, l’ex velina del talent show Shaila Gatta si candida per la conduzione del Festival di Sanremo 2025. Nell’attesa generale che vede il conduttore Amadeus prossimo alla sostituzione al timone del Festival della canzone italiana, anche nell’ipotesi di una sostituzione subita da parte di un volto popolare della TV femminile, Shaila Gatta avanza la sua candidatura. E lo fa in un’intervista esclusiva ripresa tra le pagine nel nuovo numero di Novella 2000. L’ex concorrente ballerina in corsa ad Amici di Maria De Filippi svela che tra i sogni custoditi nel cassetto regna sovrano quello di debuttare in TV al timone del Festival della canzone italiana per Sanremo 2025.

In onda in chiaro tv su Canale 21 nella TV made in Italy é ora al debutto alla conduzione di “Snap – Senza nulla a pretendere”, Shaila Gatta. L’ex concorrente ballerina ad Amici di Maria De Filippi (il talent dove ora primeggia Holden) e velina dal record per la longevità di 928 puntate raccolte al servizio di Striscia la notizia, fa sapere che sogna ora il timone dell’evento sulla canzone made in Italy, imponendosi come una possibile sostituta di Amadeus.

Questo, anche contro la prevedibile insurrezione degli haters, rispetto al desiderio del debutto festivaliero nell’attesa di Sanremo 2025. «In Italia abbiamo l’abitudine di giudicare basandoci più sugli stereotipi che sui fatti” -fa sapere la gloria tra le veline più acrobatiche e ginnaste ed ex Amici nella storia del Tg satirico di Striscia la notizia. Dopo il successo e la popolarità raggiunti all’esordio TV ad Amici e la consacrazione a Ciao Darwin come ballerina special guest e la nuova conduzione al timone di Snap, quindi, Shaila Gatta si ammette di guardare al futuro con ambizione.

Shaila Gatta replica alle critiche degli odiatori

“Come Velina sarò stata preceduta dal mio “involucro”, ma ho dato prova di essere ben più di questo”- dichiara nel segno della lotta avviata contro ogni forma di pregiudizio degli haters, per i quali una bella ragazza e velina di successo come lei non potrebbe affermarsi come brava conduttrice. Eppure Shaila Gatta crede fermamente nel suo talento poliedrico per la sua affermazione come primadonna nel mondo dell’intrattenimento ispirato alle grandi showgirl made in Italy come Pamela Prati, Valeria Marini, Lorella Cuccarini, Heather Parisi.

Questo, soprattutto oggi che lei si dichiara single non vincolata al rapporto a due con un uomo nel possibile sogno di una famiglia che possa ostacolarla come donna in carriera: «NON PENSO AI FIGLI PERCHÉ

MI SENTO ANCORA IO TROPPO FIGLIA – dichiara ancora, tra le altre rivelazioni l’ex Amici e possibile conduttrice di un Festival di Sanremo 2025 one-woman- show-. SONO LA MADRE DI ME STESSA E MI RIPETO: NESSUNO PUÒ DIRTI CHE NON VALI le fragilità che si impegnò a rendere sempre più grandi”. Il riferimento é anche alle avversità vissute come vittima di un amore malsano o per meglio dire tossico, cui lei ha posto fine aiutata dal sostegno della famiglia cui é ancora saldamente “finché non mi schiacciarono. Durò cinque anni, poi,

grazie all’aiuto dei miei familiari, venni fuori da quella relazione, ma in me si innescarono dinamiche tali da spingermi verso legami altrettanto tossici. Non a quei livelli, ma comunque disfunzionali”.













