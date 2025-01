Shaila Gatta: nuove critiche da Iago Garcia e Stefania Orlando

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembrano essere i bersagli preferiti degli altri concorrenti del Grande Fratello che non perdono occasioni per criticarli e lanciargli accuse. Dopo le gravi parole usate da Federico Chimirri nei confronti di Lorenzo, Shaila è finita, ancora una volta, nel mirino di Iago Garcia a cui, poi, si sono aggiungete le critiche di Stefania Orlando che, però, Shaila ha accolto positivamente. Tutto è accaduto quando la ballerina ha svelato a Iago di averlo nominato non avendo gradito la sua scelta di nominare, ancora una volta, Lorenzo pur non avendo mai avuto uno scontro con lui da quando è rientrato nella casa limitandosi a quanto accaduto mesi fa.

Iago, così, si è difeso spostando l’attenzione su Shaila e facendole notare il cambiamento, a suo dire, negativo, che ha avuto nel corso dei mesi. L’attore spagnolo, infatti, ha accusato Shaila di non ridere più, di non essere più solare come lo era le prime settimane e di essere diventata aggressiva scatenando la reazione della ballerina.

La reazione di Shaila Gatta alle critiche di Iago e Stefania

Shaila ha così provato a far capire a Iago di non avere più le energie per essere sorridente e solare con tutti e di farlo, dopo cinque mesi, solo con persone che la fanno realmente stare bene aggiungendo che, effettivamente, quando nota qualcosa che non le sta bene, viene fuori anche la parte aggressiva della sua personalità. “Io sono fatta così, siamo tante sfaccettature di personalità. Non puoi pretendere da me una tipologia di carattere”, si è difesa Shaila. Stefania è intervenuta spiegando che, nonostante la stanchezza, dovrebbe smussare alcuni lati del suo carattere e provare ad esprimere un concetto in modo più delicato.

Shaila ha così ammesso che è quello che sta provando a fare riconoscendo tutti gli errori e i suoi difetti. Stefania, da parte sua, ha riconosciuto la capacità della ballerina di riconoscere gli errori e di porgere le scuse mostrando apertura nei suoi confronti cosa che, invece, Shaila non vede in Iago. “Lui alza un muro. Che rispetto dai alle persone se mentre stiamo parlando ti alzi e vai in sauna?“, si chiede Shaila che poi scoppia a piangere spiegando di essere stanca di ricevere, insieme a Lorenzo, solo critiche. “Io non ho mai avuto una voce e sto imparando ad averla qui e forse sbaglio ad usare le parole ma sono stanca di dover sempre essere qualcuno per gli altri che mi giudicano se urlo, se sono triste, se non rido più. Basta”, sbotta la ballerina. “Ti senti schiacciata?”, chiede Stefania. “No, mi sento non compresa”, conclude con un pizzico di amarezza Shaila.