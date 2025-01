Federico Chimirri, la grave accusa a Lorenzo Spolverato

Federico Chimirri, uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello che ha varcato la porta rossa lunedì sera, ha rivolto una gravissima accusa a Lorenzo Spolverato, ancora all’insaputa di tutto. E’ accaduto durante la cena che il Grande Fratello ha organizzato in tugurio dove stanno vivendo lo stesso Federico, Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli che hanno potuto invitare tre inquilini della casa. La scelta è ricaduta su Javier Martinez, Stefania Orlando e Pamela Petrarolo. Durante la cena, Federico e Mattia si sono soffermati molto sulla relazione tra Lorenzo e Shaila chiedendo informazioni sia a Javier che ha trascorso tutta la serata a raccontare i dettagli della settimana vissuta con Shaila che a Stefania e Pamela con quest’ultima che ha ribadito l’autenticità del legame tra i due.

Tra i nuovi concorrenti, Maria Teresa si è soffermata sulle caratteristiche dei concorrenti sostenendo che non è Lorenzo il vero stratega della casa avendo individuato tali peculiarità in altri inquilini. A pensarla diversamente, invece, è stato proprio Federico Chimirri che ha usato parole pesantissime che potrebbero scatenare una dura reazione di Spolverato qualora il Grande fratello decidesse di mostrargli tutto.

Federico Chimirri: cosa ha detto su Lorenzo Spolverato

“Se c’è qualcuno che a primo impatto mi ha trasmesso poca trasparenza tra i concorrenti in gioco? Per me a primo impatto, dai suoi sguardi, dalle sue parole e dagli atteggiamenti direi Jessica, perché non riesco bene a capirla”. Con queste parole, Federico Chimirri ha esordito nella sua descrizione dei vari concorrenti del Grande Fratello. “Lorenzo per me è molto stratega. E Lorenzo ha una parte del gioco che se lui dovesse fare qualcosa per vendere Shaila pur di arrivare in finale lo farebbe subito. Ed è lì che ti accorgi che è disposto a tutto per il gioco”, ha poi aggiunto riferendosi a Spolverato.

Le parole di Chimirri hanno scatenato la bufera sul web. I fan di Shaila e Lorenzo si sono scagliati contro lo chef accusandolo di voler avere un po’ di luce al Grande Fratello sfruttando l’onda degli Shailenzo, consapevole del gran numero di haters che hanno. “Cuoco, hai sancito la tua uscita”, scrive qualcuno. “Si venderebbe Shaila’. A parte la frase raccapricciante aspetto di vedere Federico balbettare quando Lorenzo lo metterà a sedere!”, scrive qualcun altro immaginando quella che potrebbe essere la reazione di Spolverato di fronte ad una frase simile.

Cuoco hai sancito la tua uscita ciao ciao #shailenzo pic.twitter.com/3o3QPASp63 — 𝒅𝒆𝒔𝒚 💜 (@portofortuna) January 29, 2025