Nell’epoca dei dissing, tutti amano iscriversi alla competizione: non potevano certo mancare i protagonisti del Grande Fratello 2024 e coloro che nei vari salotti televisivi vengono chiamati a commentare le dinamiche più interessanti. Protagoniste degli ultimi giorni, a distanza, Shaila Gatta e Marina La Rosa. La seconda si è pronunciata già in precedenza con un commento prontamente riportato alla ballerina e che è valso come una stoccata piuttosto poderosa.

“Ha un tono di voce troppo alto, è un po’ aggressiva, un po’ volgarotta. Shaila Gatta non mi piace, la vedrei benissimo con un banco di frutta e verdura al mercato a allora lì starebbe benissimo…”. Queste la frecciatina rifilata giorni fa da Marina La Rosa a Shaila Gatta con quest’ultima che l’ha sostanzialmente invitata ad un ‘duello’ al Grande Fratello 2024: “Ma perchè non la fai entrare? nuova concorrente Marina La Rosa! Io amo i banchi di frutta e verdura e vado sempre al mercato. L’eleganza fa parte di me a tratti perchè riconosco di non essere questo exploit di eleganza. Quando ballo posso essere elegante…”.

Marina La Rosa ‘snobba’ Shaila Gatta: “Non ho bisogno di confrontarmi con lei…”

Il ‘guanto di sfida’ lanciato da Shaila Gatta è stato però rispedito al mittente da Marina La Rosa; come riporta Isa e Chia, negli studi di Pomeriggio Cinque l’ex volto del Grande Fratello non solo ha declinato l’invito ma ha anche rincarato la dose non limitandosi ad una frecciatina ma sfoderando direttamente tutto l’arco. “Non accetto il suo invito perchè non c’è niente da confrontarsi. Fondamentalmente è una persona carina, so che twerka, mi hanno detto che è una ballerina. La verità è che io non amo la gente che urla, alza la voce…”. Sottile e tagliente, come ci ha abituati nel corso del tempo; chissà che dal dissing a distanza non si passi davvero ad un confronto che sarebbe senza dubbio imperdibile.