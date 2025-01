“Aggressiva e un po’ volgarotta“, così Marina La Rosa ha definito Shaila Gatta durante la puntata del Grande Fratello di ieri 20 gennaio 2025. Sin dall’inizio del reality le due hanno affilato i loro artigli contendendosi il titolo di “gatta morta” per eccellenza. Marina La Rosa, dal canto suo ha lo charme giusto per esserlo, mentre Shaila Gatta secondo il suo parere non è assolutamente adatta a questo ruolo. Anzi, in un video trasmesso durante la diretta Alfonso ha fatto sentire alcune dichiarazioni inaspettate.

“La vedrei benissimo al banco di frutta e verdura del mercato” ha detto Marina La Rosa, mentre Shaila Gatta in puntata ha replicato prontamente dicendo di amare i banchi di frutta e verdura del mercato aggiudicandosi l’applauso del pubblico. In ogni caso, Marina La Rosa non accenna ad arrendersi e più volte ha fatto sentire la sua voce contro la gieffina. A Pomeriggio 5 ha mostrato cosa vuol dire secondo lei essere una vera gattamorta elencando tutto quello che manca a Shaila, ma la critica più feroce è avvenuta in puntata, dove al contrario, ha elogiato Helena Prestes.

Nella diretta del Grande Fratello di lunedì 20 gennaio 2025, Alfonso Signorini ha aperto il dibattito tra gatte morte. Ebbene sì, il conduttore ha fatto un accenno a Marina La Rosa, protagonista di una delle prime edizioni del reality e ha mandato in onda alcuni filmati in cui quest’ultima parla di lei. La donna ha criticato ferocemente Shaila Gatta, dicendo che ha un tono di voce troppo alto ed è volgarotta e aggressiva. Invece, ha espresso un giudizio verso la Prestes: “Helena mi piace moltissimo perché vedo, dentro questa ragazza bellissima, una grande fragilità“, ha spiegato.

“È una ragazza di cui prendersi cura. Shaila, invece, purtroppo non mi piace. La vedrei benissimo con un banco di frutta e verdura al mercato“. Shaila Gatta ha chiesto poi ad Alfonso Signorini di far entrare Marina La Rosa come nuova concorrente del Grande Fratello, mentre Cesara Buonamici ha stravolto le carte in tavola dicendo che la vera gatta morta nel reality è Amanda Lecciso, che con i suoi modi di fare pacati riesce a costruire bellissimi rapporti dentro la casa. La sorella di Loredana ha confermato, dicendo di essere coccolona e di cercare attenzioni dalla gente.