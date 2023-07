Shaila Gatta: “Sono molto sfiduciata sull’amore..”/ Lo sfogo dopo la crisi con Alessandro Zarino

Shaila Gatta, rotto il silenzio social: la replica sibillina al gossip sulla rottura con Alessandro Zarino

Shaila Gatta sorprende il web, tra le righe di uno sfogo che giunge via social sulla scia del gossip sulla presunta rottura con Alessandro Zarino. Ballerina contemporanea e velina mora dal record del numero più alto di puntate registrate nella storia di Striscia la notizia, Shaila Gatta nasce nel cuore di Secondigliano, a Napoli, e diventa popolare con la partecipazione al talent show di Amici di Maria De Filippi. La ballerina napoletana diviene famosa con la partecipazione all’edizione di Amici 2015, vinta dalla band del tormentone estivo del momento Italodisco, The Kolors. Nell’ultimo periodo, fa parlare di sé anche per la sua vita sentimentale oltre che per i traguardi nella carriera, soprattutto relativamente alla nuova lovestory ufficializzata con Alessandro Zarino in un servizio di Chi magazine, datato 2022.Dai profili social dei due giovani sono, però, inaspettatamente, cancellati i post della lovestory, che in particolare immortalavano Shaila e Alessandro vicini. Segno, per l’esperta di gossip Deianira Marzano, che l’ex Amici e l’ex tronista del trono over 2019/2020 a Uomini e donne si siano lasciati.

E, intanto, in risposta al gossip made in Italy, relativamente alla preannunciata fine della storia d’amore con l’ex tronista Shaila Gatta rilascia quello che si direbbe la concezione dell’amore maturata dall’ex velina, in un parallelo che usa come termine di paragone la coppia formata dai genitori Luisa e Cosimo. E tra le righe della definizione dell’amore fornita via social, da parte della ballerina influencer, non mancherebbe l’amarezza per l’ultima lovestory finita.

“Questi sono i miei genitori.. -esordisce nella caption del video più virale del momento sul profilo social di Shaila Gatta, -, da poco hanno compiuto 40 anni insieme e giocano ancora con la complicità di chi si sta pian piano ancora scoprendo. In realtà ho capito che funziona proprio così. Tutto muore nel momento in cui diamo per scontato di conoscere completamente chi abbiamo accanto. L’amore è un atto di coraggio, una scelta che si conferma ogni giorno, una promessa che non può essere lasciata al

caso”. Shaila Gatta sembrerebbe così dare conferma della chiacchierata rottura con Alessandro Zarino, motivandola.

Lo sfogo social dell’ex Amici é virale

“Mi sono chiesta spesso come si faccia a durare così tanto tempo con una sola persona e credo che il compromesso sia alla base di un rapporto duraturo -prosegue la ballerina, nella confidenza intimista condivisa con il web-.Non dubito del fatto che sicuramente le crisi ci siano state, ma la differenza tra ieri e oggi è che i miei genitori hanno sempre lottato contro le tempeste che li hanno invasi, sempre mano nella mano e seppur lontani vibrando l’uno nel cuore dell’altro. Hanno sempre amato e rispettato l’uno la libertà di essere dell’altro. Perché in fondo l’amore non è altro che un valore aggiunto alla nostra felicità”. Poi, la nota non troppo velatamente amara sullo status sentimentale, che muove una critica alla società moderna, sui rapporti tra uomini e donne in amore e in generale nei sentimenti: “Ad oggi, sono molto sfiduciata sull’amore. Siamo in un mondo dove il sesso è a portata di mano, fatto senza cuore ne sentimenti ma solo per riempire l’ego e soddisfare la carne. Un mondo dove il compromesso non esiste più, dove le donne con un carattere forte spaventano gli uomini che ormai sono diventate le prime donne di questa società. Un mondo afflitto dal narcisismo di massa, di persone irrisolte e poco coraggiose per scegliere di diventare persone migliori. Tutti focalizzati sull’apparire, sul scegliere vite di apparenza, belle auto, lavori “fighi”, il bollino blu di Instagram e nemmeno più il coraggio di corteggiare una donna con un fiore ma con messaggi squallidi”.

Lo sfogo social, poi, prosegue, in conclusione: “Il primo amore a cui dare importanza è verso noi stessi, ma se credo ancora in un possibile rapporto d’amore profondo e di complicità, fatto di compromessi reciproci l’uno verso l’altro, di rispetto, fiducia e libertà di essere è solo perché a casa mia ho questo esempio bellissimo ed io ringrazio la mia famiglia per avermelo insegnato e per avermi insegnato ad amare senza condizioni, a donare parte di se senza pretendere, perché prima o poi arriverà chi saprà apprezzare il bello e il brutto di ciò che ci comprende…”.

E mentre l’altro volto Mediaset Soleil Sorge annuncia il debutto in casa Rai, dall’alto dell’influenza esercitata dalla ballerino con oltre 800mila follower all’attivo su Instagram il post di Shaila Gatta, in un tripudio di interazioni social, mette a segno un innumerevole volume di consensi, tra condivisioni, like e commenti di approvazione.











