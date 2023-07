Shaila Gatta vittima di bodyshaming/ Le reazioni alle foto in bikini

Amici di Maria De Filippi, Shaila Gatta al centro di una polemica web: il caso bodyshaming

Shaila Gatta, tra i giovani volti televisivi più discussi nel web, torna al centro dell’attenzione mediatica, dopo il successo conseguito ad Amici 14 e il record di Striscia la notizia. Tra le veline del tg satirico di Antonio Ricci, é la mora registra il più alto numero di puntate registrate da velina nella storia della TV, e tra i talenti uscenti dal talent show di Maria De Filippi, lei é la ballerina piú iconica, complice la sua bellezza made in Napoli.

Eppure, la ballerina cresciuta nel quartiere di Secondigliano, nel napoletano, é ora vittima di alcuni commenti aspri, perlopiù a sfondo bodyshaming di critiche gratuite sul corpo e attacchi sul personale, tra le reaction che lei registra ad un post della nuova vacanza estiva trascorsa in Sardegna. Vibes all’insegna del relax e il corpo scolpito dagli esercizi fisici messo in mostra in dei succinti indumenti estivi e anche in bikini sono i segni distintivi del post che ora divide l’opinione del web sul conto di Shaila Gatta.

Web si divide sull’ex Amici

“Bella, ma mi piacciono più le donne con

vero corpo femminile -commenta qualcuno tra gli utenti più critici, a margine del post della discordia di Shaila-.Così sembri uomo”.

“Ma la bellezza???? Parliamone”, commenta poi qualcuno tra i fan dell’ex Amici. E tra le critiche, a fronte del post, poi, si aggiunge: “Complimenti al chirurgo .. senza il ritocchino non se la sarebbe filata nessuno..”. Il riferimento malevolo é all’intervento al seno, di una mastoplastica additiva a cui Shaila Gatta si sarebbe a quanto pare sottoposta per aumentare le dimensioni del lato A.

Ben al di là delle critiche, tuttavia, il nuovo post condiviso via Instagram registra a beneficio di Shaila Gatta un volume importante di interazioni social. Segno che l’ex Amici 14 sia particolarmente influente come influencer tra i talenti uscenti del talent show di Maria De Filippi. Nel frattempo, inoltre, The Kolors mettono a segno un importante traguardo musicale…











