Shakira, arriva l’accordo di separazione con Piqué/ 2,5 milioni di euro e…

Shakira e Piqué : l’accordo stabilito per la separazione prevede diverse spese di mantenimento per la cantante

Una nuova vita all’orizzonte è prevista per Shakira, reduce dall’ufficializzazione della sua separazione da Gerard Piqué. Ebbene sì, l’artista colombiana andrà a vivere in Florida con i figli avuti dal calciatore del Barcellona, Milan e Sasha, e dovrà accollarsi gli oneri previsti per il mantenimento lasciando Barcellona e quindi la Spagna. Stando a quanto ripreso dal Corriere, non ci è ancora dato sapere se l’accordo della separazione tra i due ormai ex più discussi nel gossip internazionale del momento sia valido per solo per il momento o sia fissato come definitivo. Certo è che -come da accordo stabilito – il calciatore del Barcellona percepirà 2,5 milioni di euro, una somma ingente che coprirà il 20% di un debito da regolare, e almeno 5 viaggi all’anno da fare in prima classe da Barcellona a Miami all’anno, per vedere i figli.

Shakira e Gerard Piqué addio/ Spunta l'identità della terza incomoda Clara Chia Martì

Almeno inizialmente Piqué e Shakira avrebbero fatto fatica a mediare tra loro per trovare un accordo che li vedesse entrambi soddisfatti, ma alla fine a quanto pare i genitori di Milan e Sasha sono riusciti a trovare la giusta mediazione, che potrebbe rivelarsi il patto definitivo.Nel frattempo, oltre che per l’accordo di separazione Gerard Piqué, tacciato dal gossip internazionale di aver messo in crisi l’amore condiviso con Shakira per un tradimento , fa parlare di sé anche per via della presunta nuova fiamma, che potrebbe rivelarsi “la terza incomoda” per cui lui avrebbe perso la testa, tanto da tradire la latin popstar più grande di 10 anni, Shakira.

Gerard Piqué, nuova fidanzata?/ Chi è la presunta nuova fiamma dopo Shakira

Shakira lascia la Spagna: rapporti tesi con l’ex suocera

Si tratta di una studentessa 23enne, di nome Clara Chia Martì, che somiglia molto alla cantante 45enne. La relazione del 35enne con la 23enne potrebbe essere nata prima della separazione da Shakira, quindi, e intanto pare che il calciatore abbia presentato la giovane ai due figli avuti dalla colombiana, incurante del chiacchiericcio mediatico che lo coinvolge per la rottura che lo vede protagonista con la cantante di Loca.

In questi giorni, inoltre, il format Socialité di Telecinco ha reso pubbliche le immagini esclusive che immortalano Gerard mentre abbraccia la nuova compagna e le rivolge un bacio passionale. L’occasione dell’incontro bollente è stato il live show di Dani Martín (popolare anche per il film «Gli abbracci spezzati» di Pedro Almodóvar). E Shakira non avrebbe preso per niente bene gli ultimi sviluppi della questione familiare che configurerebbe per lei i presupposti per lo status di una famiglia allargata. Tuttavia, la vita che ora attende la cantante è in Florida, lontano dalla terra di Piqué, la Spagna, dove la latin-popstar non avrebbe mai avuto dei punti di riferimenti e anche i rapporti avviati con la ormai ex suocera e mamma di Gerard sarebbero deteriorati.

Shakira nei guai, accusata di evasione fiscale/ Chiesti oltre 8 anni di prigione

© RIPRODUZIONE RISERVATA