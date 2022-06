Shakira e Gerard Piqué in crisi, tradita con una 20enne/ E’ scandalo in rete

Shakira e Gerard Piquè si dicono addio: tutte le indiscrezioni in circolo

Un clamoroso addio aleggerebbe sulla coppia storica Shakira (45 anni e non sentirli) e Gerard Piquè (35 anni), e non sarebbe la differenza d’età il motivo principale alla base della inaspettata crisi di coppia . L’indiscrezione del momento, di fatto, parla di una preannunciata rottura tra la cantante colombiana e il calciatore spagnolo e giunge tra le pagine de El periodico, una delle fonti più pregevoli della stampa su scala internazionale. A quanto pare, secondo l’indiscrezione del momento, Shakira potrebbe essersi vista costretta a chiudere la sua lovestory con Gerard Piqué, in seguito ad una relazione clandestina del calciatore del Barcellona, con una studentessa 20enne. Un gossip che, se fosse confermato potrebbe rivelarsi l’inizio della fine certa della lovestory di Shakira e Gerard Piquè.

Il chiacchierato tradimento non ferma cantante

Questo a 12 anni dal primo incontro tra la latin popstar sudamericana e il calciatore del Barcellona, galeotto, registratosi ai tempi dei mondiali di calcio tenuto in Sud Africa. Stando a quanto inoltre ripreso dell’indiscrezione da El periodico, Gerard avrebbe cominciato a mostrare evidenti segnali di infedeltà frequentando dei night club, a notte fonda, con il beneplacito di alcuni amici. Proprio nel bel mezzo di almeno una delle notti brave, Gerard Piquè avrebbe commesso l’inaspettato tradimento ai danni della sexy Shakira, con la “terza incomoda”, indicata dai media come una studentessa 20enne. “La cantante l’ha beccato con un’altra e stanno per separarsi”, si legge tra le righe dell’articolo sul fattaccio della cronaca en rose, che in queste ore è virale sui social network in quanto tanto dibattuto, in particolare tra i fandom dei due preannunciati ex.

Shakira e Gerard Piquè potrebbero essersi lasciati in definitiva, dal momento che non figurano da tempo insieme via social e non solo. Già da un mese, il campione si sarebbe trasferito nel suo appartamento da scapolo, un attico in Carrer de Muntaner vicino a Plaça Adrià, lo stesso che condivideva con Shakira all’inizio della loro relazione. Nel frattempo, mentre sui social impazza l’hashtag #Shakira con tanto di polemica web aggregante a suon di messaggi del tipo “Come si fa a tradire Shakira?”, la cantante colombiana si gode il successo internazionale della sua ultima hit Te felicito featuring Rauw Alejandro, il cui video ufficiale è alla #16 tra i video più visualizzati su YouTube nel mondo.

