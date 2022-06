Shakira e Gerard Piqué si dicono addio/ E’ ufficiale: “Per il bene dei nostri figli”

Shakira e Gerard Piqué si dicono addio: la nota congiunta

Per molti è una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno nel mondo del gossip, dal momento che fino a poco tempo fa Shakira e Gerard Piqué sembravano felicemente innamorati, ma dopo due anni vissuti all’insegna dell’amore – da cui sono nati i figli Milan (9 anni) e Sasha (6 anni) – la latin-pop star e il calciatore stanno per mettere un punto definitivo alla loro lovestory. O almeno questo è stando a quanto rendono noto ora la stessa cantante colombiana e il diretto interessato, a margine dell’ultimo gossip che la vedrebbe vittima di un tradimento da parte del calciatore del Barcellona.

Shakira e Gerard Piqué si sono lasciati/ L'annuncio ufficiale: "Ci stiamo separando"

L’indiscrezione sulla relazione clandestina di Gerard Piqué ai danni di Shakira giunge tra le pagine del rotocalco iberico El peridico: “La nostra fonte ci conferma che lo sportivo ha tradito la compagna. Lei ha scoperto tutto e adesso lui è tornato a vivere da solo nel suo appartamento. Shakira vuole separarsi ed è decisa quindi non cambierà idea facilmente. Il capitano del Barcellona e la cantante colombiana difficilmente riusciranno a superare questa forte crisi. Per adesso i loro portavoce non hanno commentato la notizia“. E la voce trova ora conferma in una nota diramata dall’ormai ex coppia vip, in una richiesta generale che venga rispettata la privacy di Shakira e Gerard Piqué.

Nella nota congiunta dei due ormai ex, si leggono testuali parole: “Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione“.

Shakira trasportata in ospedale dopo un malore: come sta?/ Piqué preoccupato: cos'è accaduto

Il nuovo singolo della cantante è un attacco al calciatore?

Per molti, tra gli utenti attivi del web, così come segnala Biccy, nel testo della nuova hit dal titolo Felicito Shakira riserverebbe delle chiare frecciatine a Gerard Piqué, tra i lyrics:

“Per completarti mi sono fatta a pezzi

Mi hanno avvertito, ma non ho ascoltato

Ho capito che sei falso

Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il bicchiere

Non dirmi che ti dispiace

Sembri sincero ma ti conosco bene e so che menti

Mi congratulo con te, bella interpretazione

Su questo non ho dubbi

Fai la tua parte

Quello spettacolo ti si addice”

Shakira e Gerard Piqué in crisi, tradita con una 20enne/ E' scandalo in rete

Nel frattempo, al di là del gossip sulla ormai ex coppia il video ufficiale di Te felicito si posiziona alla #11 tra i video più visti nel mondo, su YouTube, e Shakira può festeggiare il nuovo successo global.













